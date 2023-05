Il nuovo fotovoltaico arriva dall’Arabia Saudita

Tra le fonti di energia rinnovabile, il fotovoltaico rappresenta una delle opzioni più promettenti. Ne sono convinti gli scienziati della King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), in Arabia Saudita, che sono riusciti a mettere a punto un pannello solare rivoluzionario. Il dispositivo, realizzato combinando i punti di forza e debolezza di silicio e perovskite, ha fatto registrare livelli record di efficienza energetica: 33,2 contro il 32,5% dei modelli più potenti ma molto più costosi finora collaudati.