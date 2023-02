Il nuovo generatore solare Jackery 1500 Pro è disponibile ora:

Una power station dotata di pannello solare ad alta efficienza e ricarica ultra rapida in due ore che fornisce 1800 watt di potenza continua.

MILAN, 16 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, leader mondiale nella fornitura di soluzioni energetiche ecologiche portatili, amplia la sua linea "Pro" top di gamma con il nuovo generatore solare 1500 Pro. Progettata per gli appassionati di outdoor, la potente soluzione portatile di Jackery, vincitrice del CES Innovation Award, è ora disponibile.

"Il generatore solare 1500 Pro, con il pannello solare ad alta efficienza, la potenza di uscita di 1800 watt e il sistema di ricarica rapida, è il compagno perfetto per i campeggiatori attenti all'ambiente e gli appassionati di outdoor che cercano una soluzione tutto in uno per le loro esigenze energetiche", spiega Riky Ma, responsabile di Jackery Europe.

Il nuovo sistema di ricarica ultra rapida del 1500 Pro consente una ricarica in sole due ore, dalla presa della corrente (230 volt). Sei pannelli solari opzionali SolarSaga 200W assicurano una ricarica completa nello stesso tempo.

Energia sicura ovunque, in ogni momento:

SolarSaga 200W, resistente alle intemperie (IP67), fornisce energia pulita e può essere installato in pochissimi minuti. Grazie alle celle solari IBC, a efficienza di conversione del 25%, genera fino al 50% di energia in più rispetto a moduli convenzionali in condizioni di scarsa illuminazione.

Come gli altri prodotti della famiglia Pro, Il 1500 Pro si dimostra estremamente sicuro, resistente agli urti e incendi. Il nuovo sistema di raffreddamento basato su due chip ad alta precisione e sensori indipendenti per il monitoraggio in tempo reale di tutte le componentistiche, assicura una dissipazione del calore ottimizzata, il 30% superiore rispetto ai competitori. Grazie a i condotti d'aria indipendenti, la temperatura rimane costante durante l'utilizzo.

Inoltre, l'Explorer 1500 Pro è dotato di un sistema intelligente di gestione della batteria (BMS). Le 12 funzioni di protezione includono scenari imprevisti come sovracorrente, cortocircuito, scarica profonda, sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento, garantendo così una sicurezza ottimale.

1800 watt di potenza nominale o 3600 watt di picco, carica fino a 7 dispositivi contemporaneamente.

Con i suoi 17 chilogrammi, il compatto Jackery Explorer 1500 Pro (38,4 x 26,9 x 30,75 cm) pesa circa il 20% in meno rispetto a prodotti simili. 1500Pro fornisce energia senza interrompere la tua quiete, emettendo da 30 a 46 decibel in funzione. Le numerose uscite includono due Qualcomm Quick Charge 3.0 fino a 18 W, due porte USB-C con una potenza nominale di 100W e una presa da 12 Volt, e due prese schuko da 230 Volt. Sul retro si trova un ingresso CA e un ingresso CC, per la ricarica della power station.

Prezzo e disponibilità

Jackery Solar Generator 1500 Pro sarà disponibile dal 16 febbraio 2023 al prezzo di 2.289 euro. Comprende la power station (Jackery Explorer 1500 Pro) e un pannello solare SolarSaga 200W, un cavo di ricarica per auto, un cavo di ricarica CA, due connettori da DC7909 a DC8020 e le istruzioni per l'utilizzo. Jackery Explorer 1500 Pro sarà disponibile anche separatamente, con un prezzo di 1.599 euro. La garanzia copre un periodo di 5 anni.

I primi arrivati potranno usufruire di sconti speciali fino a 115 euro su Amazon o Jackery Italia dal 16 al 22 febbraio. Coloro che effettueranno l'ordine la settimana seguente, dal 23 al 28 febbraio, riceveranno gratuitamente una pratica borsa dal valore di 99 euro.

Di più su Jackery

Fondata nel 2012 in California, Jackery è leader mondiale nelle soluzioni energetiche innovative, portatili ed ecologiche per esterni e uno dei marchi di generatori solari più venduto al mondo.

L'azienda è nata dalla visione di rendere disponibile energia rinnovabile ovunque. Nel 2016, Jackery ha lanciato le prime power station portatili al mondo e nel 2018, l'azienda ha sviluppato i primi pannelli solari portatili al mondo. Con l'introduzione dei generatori solari, Jackery risponde alle esigenze energetiche degli amanti della natura di tutto il mondo e li ispira a intraprendere nuove avventure.

I prodotti Jackery sono tra i più venduti su Amazon. Inoltre, il marchio ha vinto 40 prestigiosi premi internazionali di design, tra cui il Red Dot Desing Award, l'iF Design Award, Il Best of IFA Award e il CES Innovation Award.

