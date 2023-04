Il nuovo portfolio consumer di Kaspersky ora protegge gli asset in criptovaluta degli utenti

Milano, 11 aprile 2023 . Kaspersky ha annunciato oggi l’aggiunta di nuove funzionalità di protezione delle criptovalute alla sua nuova linea di prodotti consumer, che comprende Kaspersky Standard, Kaspersky Plus e Kaspersky Premium. Le nuove funzionalità, basate sulle nostre pluripremiate tecnologie di base, sono state appositamente studiate per gli utenti di criptovalute e prevedono la difesa contro cryptoscam e cryptojacking così come una maggiore protezione delle credenziali dei portafogli crypto.

Gli investitori in criptovalute sono un obiettivo molto interessante per i criminali informatici che mirano a ottenere l’accesso al denaro e ai dati personali degli utenti. Nell’ultimo anno, il phishing legato alle criptovalute è aumentato in modo significativo, registrando un +40% rispetto all’anno precedente, con 5.040.520 rilevamenti di crypto phishing nel 2022 a fronte dei 3.596.437 nel 2021.

Le funzionalità essenziali di sicurezza crittografica, come la protezione cryptoscam e cryptojacking, sono disponibili per tutti e tre i nuovi piani Kaspersky: Kaspersky Standard, Kaspersky Plus e Kaspersky Premium. Tra tutti, Kaspersky Premium è la soluzione più completa con il massimo delle funzionalità per la protezione crypto.

I nuovi strumenti rilevanti per le criptovalute sono disponibili in quattro set principali.

Cryptoscam e protezione dalle frodi

Il programma Kaspersky Cryptoscams and Fraud protegge gli utenti da diverse truffe e frodi: gli impedisce di visitare siti web che sembrano fonti ufficiali di criptovalute ma sono progettati per indurli a condividere dati personali o finanziari relativi alle criptovalute o ai portafogli. In caso di cryptoscam, il sito viene bloccato e l’utente viene avvisato con una notifica.

Protezione contro il cryptojacking

La protezione contro il cryptojacking è la seconda funzione più importante per difendere gli utenti dall’uso non autorizzato della potenza di calcolo del PC per generare criptovalute. Inoltre, impedisce il calo delle prestazioni del PC e l’utilizzo indesiderato di energia elettrica. La tecnologia di rilevamento Kaspersky basata sul comportamento protegge i dispositivi dal crypto mining non autorizzato. Anche in questo caso, una volta rilevato un comportamento di cryptojacking, la soluzione Kaspersky lo segnalerà agli utenti.

Sicurezza delle credenziali del portafoglio di criptovalute

Le funzionalità di protezione delle credenziali dei portafogli di criptovalute mirano a tutelare due dati chiave: la password del conto e la sequenza seed. È importante conservarli e proteggerli poiché, in caso di perdita, non ci sono modi in cui gli utenti possano recuperare l’accesso al proprio portafoglio, con la conseguente perdita di tutti i beni contenuti. Le caratteristiche principali sono le seguenti:

• Password Safety Status avvisa gli utenti se le loro password crypto sono state diffuse online o sono facili da decifrare.

• Identity Protection Wallet memorizza tutti i dati sensibili in un caveau crittografato accessibile solo dall’utente su uno dei suoi dispositivi (utilizzando i più sicuri algoritmi di crittografia AES-256-bit).

• Secret Vault converte le informazioni sensibili degli utenti, come le credenziali crypto, in un formato illeggibile e le protegge con una password sul drive del dispositivo.

Antivirus e VPN affidabili

Le principali funzioni di sicurezza antivirus e VPN garantiscono un’efficace protezione contro le minacce di base della cybersecurity come virus, malware, spyware e ransomware, che sono in cima alla lista dei titolari di criptovalute. In particolare includono:

• Protezione dalle minacce in tempo reale: sicurezza avanzata a più livelli che aiuta a proteggere dalle minacce malware esistenti ed emergenti.

• Stalkerware: segnala le applicazioni installate segretamente su PC e dispositivi Android per spiare gli utenti.

• Rilevamento dell’accesso da remoto: impedisce ai criminali di accedere ai PC degli utenti per raccogliere informazioni che potrebbero essere utilizzate per rubare la loro identità.

• Blocco dell’installazione di applicazioni indesiderate: impedisce che vengano installate applicazioni indesiderate in bundle che potrebbero essere dannose.

• Smart Firewall: monitora tutte le connessioni del PC e impedisce l’accesso al computer tramite Internet o rete locale.

• Secure Data Input: aiuta a proteggere i dati degli utenti dai keylogger (secure keyboard input).

• Adware Remover: rileva e rimuove adware, strumenti dannosi, dialer automatici e pacchetti sospetti.

• Anti-Banner: blocca i banner pubblicitari e pop-up fastidiosi, potenzialmente pericolosi, sui siti web e in alcune applicazioni.

Inoltre, è disponibile anche una VPN illimitata per PC e piattaforme mobile, che garantisce alti livelli di protezione dei dati personali e della connessione. Inoltre, Kaspersky VPN è il prodotto più efficiente in termini di velocità (1)delle prestazioni, consentendo agli utenti di scaricare file o guardare film senza ping o interruzioni del segnale.

“La comunità delle criptovalute sta crescendo molto rapidamente e nel 2022 ha raggiunto i 300 milioni di titolari. Ci rendiamo conto che gli utenti della blockchain sono preoccupati ed esposti alla cripto criminalità, che secondo la nostra ricerca è temuta da quasi la metà (44%) degli intervistati. Stiamo supportando le esigenze della comunità crypto aggiungendo speciali funzionalità di protezione crypto al nostro portfolio, in modo che i nostri clienti possano lavorare con le criptovalute senza rischi di cybersecurity per il loro denaro e i loro dati personali”, ha commentato Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing di Kaspersky.

(1) Secondo i risultati di AV-TEST, Kaspersky VPN Secure Connection è il prodotto più veloce per il test di download di torrent locali.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

Noesis Kaspersky Italia

kaspersky@noesis.net