Il nutrizionista: "Riso e cioccolato ma niente caffè nella dieta per gli esami di Maturità"

Riso per pasti leggeri e in grado di dare 'sprint' al cervello. Ma anche, in seconda battuta, pasta, meglio se non integrale. Cioccolata per 'premiarsi', frutto della passione per mantenere la calma ma niente caffè, alcol o bevande eccitanti. Anche ciò che si porta a tavola può aiutare i ragazzi alle prese con l'esame di maturità a sostenere l'impegno che "coinvolge mente e corpo, con la necessità di concentrarsi sui libri e, nella maggioranza dei casi, di tenere a bada l'ansia". A stilare la 'dieta degli esami' è Ciro Vestita, nutrizionista e fitoterapeuta, già docente dell'università di Pisa, sentito dall'Adnkronos Salute.

"Ci sono alimenti ad altissima digeribilità, che sono molto utili ai ragazzi - continua Vestita - in primis il riso che ha un indice glicemico molto alto e consente di avere subito, in 20 minuti, una fonte di glucosio alta. Elemento utile ai ragazzi perché il glucosio è il cibo dei neuroni e aumenta la velocità di ideazione. Il risotto con le verdure di stagione è il piatto ideale". Poi ci sono "gli alimenti utili perché liberano endorfine, le molecole della felicità, che promuovono il benessere generale e che riescono a dare serenità ed energia nello stesso tempo. Il primo di questi alimenti è il cioccolato".

A promuovere la serenità anche "il frutto della passione. Un cibo che dà un piccolo aiuto a sedare l'ansia tipica dell'esame". Mentre vanno evitate le sostanze eccitanti, "come il caffè, l'alcol. Purtroppo ci sono molti ragazzi che sono già emotivamente fragili e queste bevande rischiano di innescare un circolo vizioso. Per loro sono assolutamente da evitare. Per loro la fitoterapia può essere utile, con prodotti a base di biancospino e lavanda, particolarmente utile quest'ultima per sedare l'ansia, come dimostrano gli studi più recenti". No invece a cibi pesanti da digerire come "bistecche, hamburger, salse, fritti, che possono tornare a tavola una volta finiti gli esami".