Il padre di Assange, John Shipton, parla per la prima volta di 'inizio della fine dell'incarcerazione di Julian'

Il padre di Julian Assange, John Shipton, in un collegamento online con la CnLive trasmesso ieri, ha parlato degli eventi avvenuti negli ultimi giorni che segnano -a suo avviso- "l'inizio della fine dell'incarcerazione di Julian".

Martedì scorso, 4 aprile, l'ultimo di una lunga serie di ostacoli: il governatore della prigione di Belmarsh a Londra ha impedito, all'ultimo momento, a Reporters sans frontières (Rsf) di visitare Assange, nonostante fosse stato concesso il permesso ufficiale. L'associazione ha replicato che il prigioniero aveva comunque "il diritto di ricevere visitatori in carcere e noi siamo legittimati a fargli visita come Ong per la libertà di stampa. Chiediamo un'urgente revoca di questa decisione e che sia consentito l'accesso alle visite senza ulteriori indugi".

In seguito si è anche appreso da Sky News che l'Alto Commissario australiano per il Regno Unito, Stephen Smith, ha visitato il co-fondatore di Wikileaks nella prigione di Londra, "dopo l'incoraggiamento del primo ministro australiano Anthony Albanese". Quest'ultimo si è impegnato a organizzare una rappresentanza ministeriale di alto livello alle sue controparti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ora ci si chiede se il Regno Unito e gli Usa rispetteranno effettivamente "la posizione e l'ufficio del Primo Ministro dell'Australia" oppure no.