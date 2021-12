Il Papa è in Grecia

Dopo aver lasciato Cipro il Papa è arrivato in Grecia, seconda tappa del suo viaggio. Nel suo discorso alle autorità greche e alla società civile Bergoglio ha sottolineato: "Qui è nata la democrazia. La culla, millenni dopo, è diventata una casa, una grande casa di popoli democratici: mi riferisco all’Unione Europea e al sogno di pace e fraternità che rappresenta per tanti popoli".

"Non si può, tuttavia, che constatare con preoccupazione - ha denunciato Francesco - come oggi, non solo nel Continente europeo, si registri un arretramento della democrazia. Essa richiede la partecipazione e il coinvolgimento di tutti e dunque domanda fatica e pazienza. E' complessa, mentre l’autoritarismo è sbrigativo e le facili rassicurazioni proposte dai populismi appaiono allettanti".