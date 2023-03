Il peso delle strutture di montaggio degli impianti su tetti piani: i consigli degli esperti per un'installazione sicura

Bari, 20 febbraio 2023. Il fotovoltaico rappresenta una soluzione sempre più diffusa per ottenere l’autoproduzione di energia elettrica. Tuttavia, non sempre si è consapevoli che l'impatto a lungo termine dei carichi eccessivi degli impianti FV sui tetti può causare importanti danni al lastrico solare.

Per questa ragione, gli esperti raccomandano l’utilizzo di soluzioni a basso carico come quelle sviluppate dalla Contact Italia. In particolar modo, le strutture realizzate in alluminio garantiscono una riduzione significativa del peso dell'impianto fotovoltaico sul tetto garantendo ugualmente la tenuta al carico vento.

In merito a questo tema, ulteriori dettagli saranno trattati nel prossimo webinar della Contact Italia programmato per il 24 febbraio alle ore 15.00.

Partecipare al webinar della Contact Italia sarà un'opportunità unica soprattutto per i professionisti del settore, che potranno scoprire i nuovi sistemi di montaggio come il FEET-NET, L’UNI-NET e lo SPIDER-NET e apprezzarne le potenzialità ed i vantaggi. Le soluzioni innovative proposte dalla Contact Italia, infatti, rappresenta una vera e propria garanzia di sicurezza e durata dell'impianto fotovoltaico.

Per l’iscrizione al webinar segui il link:

https://bit.ly/3YC4oaH

Contatti: https://www.contactitalia.it/divisione-solare/