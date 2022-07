Il piacere personale femminile: una questione che riguarda il benessere psicofisico

Milano, 29/07/2022 - Come sono gli italiani sotto le lenzuola? Da una recente indagine di Warner Bros. Discovery in collaborazione con Bva Doxa, che ha coinvolto circa 1.500 persone, tutte di età compresa tra i 18 e i 64 anni, sono emersi dei dati molto interessanti. Infatti il 68% degli intervistati ha rivelato di avere rapporti almeno una volta a settimana, il 31% ha dichiarato di avere rapporti intimi più di una volta alla settimana, con una crescita della percentuale tra gli under 25 e arrivando quindi al 46%. I più focosi sono le persone originarie del Sud e quelle che hanno una relazione più recente. Inoltre la presenza di figli in casa non sembra che incida negativamente nella frequenza dei rapporti. L’82% degli intervistati considera che la sessualità migliore è quella che è portata avanti da un sentimento amoroso. L’89% delle donne ha in questo senso una predisposizione più romantica.

Il rapporto con i sex toys

I sex toys, come i dildo, sono molto ben visti dalle donne per quanto riguarda il piacere. Infatti sono considerati fondamentali per ricondurre ai paradigmi fondamentali del piacere femminile, per stimolare anche la pratica di riappropriazione del sé e del proprio corpo.

Sono considerati dei veri e propri oggetti che concorrono al benessere personale. Non vengono più visti come facenti parte della sfera dei tabù culturali, ma vengono vissuti come dei gadget divertenti e che sono sempre più accettati da parte della società.

Le pratiche intime legate all’uso di questi oggetti sono importanti perché dimostrano come siano cambiate le forme del desiderio negli ultimi anni. Sono considerati dei veri e propri tool di benessere, che sono stati riscoperti soprattutto negli ultimi tempi.

Secondo una recente ricerca, condotta in collaborazione con l’istituto AstraRicerche, il 27,1% dei nostri connazionali ha intensificato negli ultimi tempi l’uso dei sex toys. È molto importante soprattutto riuscire a coniugare la funzione connessa con il piacere, l’igiene e la salute della donna.

È la dimensione del piacere che permette di arrivare ad una conoscenza più approfondita del corpo. Si tratta di un passo fondamentale, come affermano gli esperti, per arrivare ad una conoscenza capace di generare consapevolezza.

E i nostri connazionali ne hanno davvero bisogno, soprattutto questa esigenza è manifestata dai più giovani. Gli esperti affermano che non siamo più molto abituati a gestire il contatto. Specialmente i più giovani intraprendono sempre più spesso delle relazioni attraverso i social. Per questo c’è bisogno anche di oggetti di questo tipo, che sono dedicati al piacere e che permettono di riappropriarsi della dimensione corporea, generando una sensazione di benessere psicofisico.

I benefici del piacere personale femminile

Al di là dei tabù che a livello culturale ci possono essere sul piacere personale femminile, sono innegabili i benefici che si possono ricavare da queste pratiche. Infatti con il piacere vengono rilasciati nel cervello dei neurotrasmettitori, come per esempio la dopamina, con effetti molto importanti, come l’aumento della sensazione di benessere.

È molto importante anche coltivare il piacere sotto le lenzuola per abbassare i livelli di stress. Si tratta di un effetto che a prima vista può sembrare banale, ma in realtà ha dei grandi benefici, perché proprio le situazioni stressanti sono collegate a molti problemi di salute, come la possibilità di soffrire di ansia e depressione.

In generale il piacere femminile aiuta tutto lo stato di salute, riducendo il rischio di soffrire di varie patologie, come per esempio il diabete. Sembra, infatti, come è emerso anche da alcune ricerche scientifiche, che, quando si prova piacere sotto le lenzuola, vengano rilasciate, oltre alle endorfine, anche delle sostanze che hanno un ruolo molto importante nel mantenere la salute fisica. Tutto sta nel liberarsi dall’imbarazzo e nel lasciarsi andare.

