Il PIL cinese di Tai'an ha superato la soglia dei 300 miliardi di yuan e il progetto di nuova industrializzazione ha raggiunto risultati notevoli

TAI'AN, Cina, 6 febbraio 2023 /PRNewswire/ - Nel 2022, la città di Tai'an raggiungerà un prodotto interno lordo (PIL) di 319,81 miliardi di yuan, con un aumento del 4,3% rispetto all'anno precedente, posizionandosi al sesto posto nella provincia dello Shandong. L'anno scorso Tai'an ha presentato la strategia di sviluppo della città attraverso la nuova industrializzazione e ha previsto che, entro il 2025, il numero di imprese industriali di dimensioni superiori a quelle stabilite e il reddito operativo della città conseguiranno un "doppio aumento", vale a dire che il numero di imprese industriali di dimensioni superiori a quelle stabilite raggiungerà le 2000 unità, il reddito operativo supererà i 400 miliardi di yuan e punterà a raggiungere i 500 miliardi di yuan.

Guardando all'andamento economico dello scorso anno, il plusvalore delle industrie di dimensioni superiori a quelle designate nella città di Tai'an è aumentato del 9,0% rispetto all'anno precedente, con un incremento su base annua di 0,7 punti percentuali, posizionandosi al terzo posto nella provincia. 23 dei 37 settori industriali hanno registrato una crescita positiva, per un'area del 62,2%. Il plusvalore delle industrie regolamentate è aumentato del 4,8%, posizionandosi al quinto posto nella provincia.

Occorre sottolineare che Taian ha una base industriale relativamente completa e dispone di un'esperienza sperimentale consolidata nell'intera catena dello sviluppo, della trasmissione, dell'immagazzinamento, dell'utilizzo e della produzione di apparecchiature per le nuove energie. I materiali catodici e il recupero del litio di Ruifu Lithium, le apparecchiature per la trasmissione e la trasformazione di nuove energie e le smart grid di Taikai Electric, la rigenerazione di macchinari per l'industria mineraria di Shanneng Heavy Equipment Group, le caldaie a biomassa per il risparmio energetico ed ecologiche di Taishan Group e i materiali non metallici per la generazione di energia eolica di Taishan Glass Fiber sono fortemente competitivi sul mercato nei rispettivi settori. La centrale di stoccaggio a pompaggio di Tai'an Fase II e la stazione di stoccaggio di energia ad aria compressa per la limatura del picco di Feicheng sono state selezionate come il primo grande progetto di dimostrazione di attrezzature tecniche della National Energy Administration.

Alla fine del 2022, la capacità installata di nuove energie nella città era di quattro milioni e 1592 mila kilowatt, con un aumento del 10,3% rispetto all'anno precedente, e rappresentava il 52,07% della capacità totale installata di elettricità, superiore alla media provinciale (37,9%). Le nuove energie hanno generato sei miliardi e 094 milioni di kWh di elettricità, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente. Si prevede che il nuovo settore energetico raggiungerà ricavi per 14,5 miliardi di yuan, in crescita del 74% su base annua.

