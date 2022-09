Il podcast ufficiale

Lucca, 28 settembre 2022. “Ogni anno la Toscana è invasa da centinaia di migliaia di persone che indossano vestiti buffi. Ogni anno la provincia di Lucca è invasa da centinaia di migliaia di persone che leggono strani albetti colorati. Ogni anno centinaia di migliaia di persone entrano tra le mura della città per lanciare dadi e muovere pedine. Follia collettiva? No, Lucca Comics & Games”. È così che inizia il racconto di Francesco Lancia e Federica Cacciola, le due voci di OnePodcast che raccontano cos'è Lucca Comics & Games e perché “è una delle cose più fighe nell'universo”. Un racconto inedito ed ironico degli artisti e degli eventi che animano la manifestazione.

A partire dal 29 settembre, ogni giovedì una puntata “Aspettando Lucca”, appuntamento di avvicinamento all’edizione 2022, per spiegare come funziona l’evento come lo faremmo con nostra nonna. Ascolteremo interviste ai protagonisti e agli esperti, per ricevere consigli su come sopravvivere a Lucca Comics & Games, scommettere quali saranno i personaggi più interpretati dai cosplayer, partecipare a quiz insieme ad altri fan e scoprire i retroscena sul festival più amato dagli appassionati di fumetti, manga, giochi, videogiochi, serie tv, anime e molto altro.

Dal 28 ottobre al 1° novembre, nei giorni “caldi” della manifestazione, arriva il daily “Raccontando Lucca”, con puntate speciali dedicate al racconto di sensazioni, esperienze e interviste raccolte live in fiera, per strada, negli eventi, ai partecipanti e agli ospiti.

Francesco Lancia è autore, attore, conduttore radiofonico per Radio Deejay ma soprattutto nerd. Frequenta Lucca Comics & Games da quando aveva 17 anni. Ha ideato e condotto il podcast «Dungeons and Deejay». Federica Cacciola è autrice, attrice, conduttrice e, insospettabilmente, una grande appassionata di giochi di ruolo e assidua frequentatrice del festival. È ideatrice e conduttrice del podcast “Piacere Mio”.

Insieme a loro, si alternano altre voci, tra esperti conoscitori di fumetti come il blogger e scrittore DocManhattan (alias Alessandro Apreda) e assidui frequentatori di Lucca come Gabriella Orefice in arte Mogu Cosplay, e tanti altri…

Che l’ascolto abbia inizio! Ci vediamo il 29 settembre alle 11.00 a Lucca o sui canali social di Lucca Comics & Games per seguire la conferenza stampa di lancio di tutte le prossime novità.