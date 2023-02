Il PoliMi e un pool di aziende puntano sulle ragazze Stem

Al via 25 borse studio per ingegnere con Girls@Polimi per i settori Aerospaziale, dell’Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica, Meccanica e della Produzione Industriale

Il Politecnico di Milano ed un team di aziende puntano sulla formazione dei nuove 'ragazze Stem'. In occasione della Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza che si celebra domani, il Politecnico di Milano lancia la nuova edizione di 'Girls@Polimi – Borse per future ingegnere'. Sono 12 aziende, una fondazione, gli Alumni del Politecnico di Milano e lo stesso Ateneo che hanno deciso di unire le forze per promuovere 25 borse di studio per un valore di 24.000 euro l’una (8.000 euro all’anno), destinate alle ragazze che vorranno scegliere di studiare Ingegneria al Politecnico di Milano, frequentando i corsi di ingegneria con una bassa presenza femminile: Aerospaziale, dell’Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica, Meccanica e della Produzione Industriale.

Il PoliMi spiega che Girls@Polimi si rivolge alle studentesse che stanno ancora frequentando il quarto e quinto anno delle Superiori e stanno pensando dove orientarsi ed è quindi un’opportunità per le aspiranti ingegnere, che hanno tempo fino al 20 luglio 2023 per la presentazione della domanda per l’anno accademico 2023-2024.

Dopo il successo delle edizioni passate, quest’anno sono ben 12 le aziende e una fondazione, Fondazione r.e.Act Ets con 6 borse di studio, che hanno deciso di donare le borse di studio: Gruppo Autostrade per l’Italia, Energy Dome, Esselunga, Fastweb, Hitachi Energy, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Gruppo Lutech, Mediobanca, Gruppo Nestlé in Italia, Reply e Siae Microelettronica. La partecipazione delle aziende ha per il Politecnico l’obiettivo di coinvolgere la società e il territorio, in un’ottica di responsabilità sociale verso le tematiche di diversità, inclusione e pari opportunità.

La professoressa Mara Tanelli, delegata della Rettrice per la Diversità e l’Inclusione, spiega che "questo progetto sostiene e promuove il talento femminile nei contesti Stem e vuole supportare, in particolare, la scelta di mettersi alla prova in settori chiave per uno sviluppo tecnologico di impatto globale, in cui la presenza femminile è ancora purtroppo particolarmente bassa. Sostenerlo con tante aziende al nostro fianco conferma un’ampia condivisione di questi valori e dimostra alle giovani donne e a tutta la società, come questa scelta apra la porta a percorsi professionali di rilievo e all'indipendenza economica che ne deriva".

Girls@Polimi è un’iniziativa che si colloca all’interno del programma Pop-Pari Opportunità Politecniche attraverso il quale il Politecnico di Milano si impegna a garantire un ambiente di studio e di lavoro inclusivi e rispettosi dell’unicità di tutte e tutti. Il progetto si inserisce in un piano di iniziative e scelte strategiche attuate dal Politecnico di Milano per favorire le pari opportunità di genere, e intende avvicinare un numero sempre maggiore di ragazze alle materie Stem, in particolare proprio a quei percorsi di studio che ancora oggi presentano il divario di genere più significativo.