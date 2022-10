Il Portogallo pronto a tassare le cripto

il Portogallo è uno dei pochi paesi in cui non si pagano tasse sugli eventuali profitti derivanti da compravendite cripto. La situazione, però, potrebbe presto cambiare: il governo di Lisbona, infatti, in occasione della presentazione al parlamento della legge di bilancio, ha inserito una tassazione del 28% sulle plusvalenze generate da transazioni in valuta digitale, che ricalca la legislazione vigente nella maggior parte dei paesi europei. Ad essere maggiormente colpiti dall’imposta saranno dunque gli acquirenti ed i rivenditori di asset cripto.