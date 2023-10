Il Pre, il Pro, il Post. Benvenuti nell’era del Bioma

Ambienti e stili di vita inadeguati, diete incongrue, terapie antibiotiche o comunque basate sulla contemporanea assunzione di farmaci diversi, possono compromettere la salute del tratto gastrointestinale dell’uomo alterando, di conseguenza, la composizione della sua ‘flora batterica’. E proprio riferendosi a quest’ultima, agli inizi del 1900 lo scienziato russo Elie Metchnikoff rese popolare l'idea di "dis-simbiosi" o "disbiosi", che descrive uno squilibrio nell’ecosistema gastrointestinale. La perdita dell’equilibrio microbico porta alla proliferazione di batteri opportunisti, o ‘cattivi’, e mitiga gli effetti dei batteri ‘buoni’ necessari per la salute non solo dell’intestino ma dell’intero organismo.

Negli anni a seguire, lo sviluppo e la messa a punto di nuovi metodi d’analisi del microbiota intestinale, fondati sulla individuazione del suo specifico patrimonio genetico, ne ha permesso una caratterizzazione dettagliata e completa e, conseguentemente, una possibile correzione pianificata attraverso strategie integrative, tanto nutrizionali quanto pro- pre- e post-biotiche, il più possibile mirate e personalizzate.

Ma che differenza c’è tra un PRE-biotico, un PRO-biotico e un POST-biotico?

A non conoscerne le diversità, peraltro profonde, si corre il rischio di confonderne, oltre che la nomenclatura, anche la composizione, il ruolo strategico e le specifiche funzioni. E come si somministrano? Si prendono insieme, in rapida successione, oppure distanti e separati tra loro? E uno vale l’altro, oppure la loro scelta risponde ad una logica precisa e tutt’altro che improvvisata?

