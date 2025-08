Il premier in missione a Tunisi per incontrare il Presidente Saied

Il 31 luglio Giorgia Meloni si è recata in missione ufficiale in Tunisia dove ha incontrato il Presidente della Repubblica, Kais Saied. Durante l’incontro, i due leader hanno sottolineato l’eccellente livello della cooperazione bilaterale con particolare riferimento all’attuazione del Piano Mattei per l’Africa, anche in ottica di dichiarazione congiunta sulle attività di cooperazione allo sviluppo sottoscritta lo scorso mese di gennaio. Tra i progetti legati al Piano Mattei, un focus specifico è stato dedicato al cosiddetto Tanit per il recupero delle acque reflue da utilizzare per l’irrigazione dei terreni agricoli. Ulteriori temi al centro del bilaterale sono stati l’impegno comune nelle politiche migratorie e nel contrasto al traffico di esseri umani. Meloni e Saied hanno anche affrontato la questione energetica, condividendo la posizione strategica di Italia e Tunisia come snodi strategici per mettere in comunicazione la produzione energetica dall’Africa e la domanda crescente dell’Europa. In questo senso, il Premier italiano ha ribadito l’impegno del Governo per la realizzazione dell’elettrodotto Elmed, un’infrastruttura strategica che prevede anche l’impegno del settore privato italiano per la produzione di energia in Tunisia.

Il comunicato del Governo