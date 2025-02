Il Premier incontra il Cancelliere austriaco Schallenberg

Energia, difesa e migranti sono i focus principali dell’incontro tra Giorgia Meloni e il Cancelliere federale della Repubblica d’Austria, Alexander Schallenberg, che si è svolto il 10 febbraio a Palazzo Chigi. Il colloquio è stata l’occasione per approfondire le già eccellenti relazioni bilaterali, specie in ambito di energia e industria della difesa. I due leader hanno anche discusso dei principali dossier internazionali e dell’Unione europea, prima di tutto la questione dei flussi irregolari di migranti, il tema della crescita economica e delle competitività dei Paesi membri, non ultima la difesa e la sicurezza, anche in ottica dei prossimi appuntamenti istituzionali e di politica comunitaria.

Link al sito del Governo.