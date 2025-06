Il Premier Meloni ha ricevuto il Segretario Generale della NATO Rutte

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Premier Meloni. Al centro dell’incontro i principali temi in discussione nel prossimo vertice NATO, in programma a L’Aja il 24 e 25 giugno, con particolare riferimento alle spese per la sicurezza collettiva e alla costruzione di un’industria della difesa sempre più innovativa e competitiva. Inoltre, Meloni e Rutte si sono trovati pienamente concordi nel riaffermare il totale sostegno all’Ucraina, nel promuovere il ruolo dell’Alleanza Atlantica quale pilastro fondamentale per la difesa collettiva, oltre che nel sottolineare l’importanza di un approccio a 360 gradi alla sicurezza euroatlantica. Dopo il colloquio con Giorgia Meloni, Mark Rutte si è recato a Villa Madama per partecipare alla riunione Ministeriale in formato Weimar Plus, presieduta dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.