circle x black
Cerca nel sito
 

Il Premier Meloni riceve il Presidente della Polonia

08 settembre 2025 | 19.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I principali dossier internazionali sono stati al centro del colloquio tra Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica polacca, Karol Nawrocki, ricevuto giovedì 4 settembre a Palazzo Chigi. All’inizio del bilaterale, il Premier italiano ha voluto congratularsi con il Presidente polacco per il suo nuovo incarico. L’incontro è stato anche occasione per evidenziare l’ottimo livello delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e la comunanza di visioni su diverse tematiche geopolitiche. In particolare, i due leader hanno confermato il comune impegno nel sostenere gli sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, oltre all’impegno per la stabilizzazione della situazione in Medioriente.

Il comunicato del Governo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Premier Presidente della Polonia Ucraina Medioriente
Vedi anche
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza