Il Premier Meloni riceve il Presidente della Polonia

I principali dossier internazionali sono stati al centro del colloquio tra Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica polacca, Karol Nawrocki, ricevuto giovedì 4 settembre a Palazzo Chigi. All’inizio del bilaterale, il Premier italiano ha voluto congratularsi con il Presidente polacco per il suo nuovo incarico. L’incontro è stato anche occasione per evidenziare l’ottimo livello delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e la comunanza di visioni su diverse tematiche geopolitiche. In particolare, i due leader hanno confermato il comune impegno nel sostenere gli sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, oltre all’impegno per la stabilizzazione della situazione in Medioriente.

Il comunicato del Governo