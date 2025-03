Il Premier Meloni riceve il Primo Ministro olandese e il Premier Danese

Il Presidente del Consiglio ha ricevuto a Palazzo Chigi il Primo Ministro dei Paesi Bassi, Dick Schoof. I due leader di Governo hanno avuto un confronto su diversi temi, a cominciare dall’esito del vertice di Gedda, in Arabia Saudita, tra le delegazioni americana e ucraina. Al centro del colloquio anche la sicurezza europea, la competitività e la migrazione irregolare, in vista del prossimo Consiglio europeo del 20-21 marzo. Un momento particolare è stato inoltre dedicato alla preparazione del vertice Nato che si terrà a L’Aja il 24-25 giugno. Giorgia Meloni ha poi ringraziato il Primo Ministro Schoof per il sostegno espresso alle posizioni del Governo italiano in merito alla causa pregiudiziale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea sul concetto di Paese sicuro di origine.

La sicurezza europea, euroatlantica e la situazione in Ucraina, sono stati i temi al centro anche del colloquio tenutosi l’11 marzo a Palazzo Chigi, tra Giorgia Meloni e il Primo Ministro della Danimarca, Mette Frederiksen. I due leader hanno approfondito i principali temi dell’agenda europea, anche in vista del vertice del Consiglio europeo in programma il 20 e 21 marzo, con particolare riferimento alla difesa, alla competitività e alla congiunta azione di contrasto al fenomeno della migrazione irregolare. Su quest’ultimo tema, il Capo del Governo italiano ha ringraziato Mette Frederiksen per il contributo alla ricerca di soluzioni innovative.