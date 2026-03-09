Il Premier presiede due riunioni di Governo sulla crisi in Medio Oriente

Martedì 3 marzo è stata una giornata di incontri a Palazzo Chigi per discutere degli ultimi sviluppi della situazione in Iran e in Medio Oriente con particolare attenzione alle misure per assistere i cittadini italiani presenti nelle aree coinvolte. Al primo vertice di Governo hanno partecipato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, oltre ai Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Nel corso del secondo incontro, a cui hanno preso parte anche l’Amministratore delegato di ENI Claudio Descalzi e l’Amministratore delegato di SNAM Agostino Scornajenchi, è stato affrontato il tema della sicurezza energetica, analizzando i possibili impatti del conflitto in Iran sui mercati dell’energia elettrica, del gas e, in generale, sull’economia, con un riferimento particolare ai possibili interventi di mitigazione che il Governo potrebbe adottare.