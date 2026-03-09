circle x black
Il Premier presiede due riunioni di Governo sulla crisi in Medio Oriente

09 marzo 2026 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Martedì 3 marzo è stata una giornata di incontri a Palazzo Chigi per discutere degli ultimi sviluppi della situazione in Iran e in Medio Oriente con particolare attenzione alle misure per assistere i cittadini italiani presenti nelle aree coinvolte. Al primo vertice di Governo hanno partecipato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, oltre ai Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Nel corso del secondo incontro, a cui hanno preso parte anche l’Amministratore delegato di ENI Claudio Descalzi e l’Amministratore delegato di SNAM Agostino Scornajenchi, è stato affrontato il tema della sicurezza energetica, analizzando i possibili impatti del conflitto in Iran sui mercati dell’energia elettrica, del gas e, in generale, sull’economia, con un riferimento particolare ai possibili interventi di mitigazione che il Governo potrebbe adottare.

Il comunicato del Governo

Tag
crisi in Medio Oriente situazione in Iran sicurezza energetica
