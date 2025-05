Il Presidente del Consiglio alla Camera per il premier time

Mercoledì 14 maggio il Premier è intervenuto in Aula della Camera per rispondere direttamente a interrogazioni parlamentari su diverse tematiche, tra cui: la posizione del Primo Ministro israeliano sulla situazione a Gaza (Bonelli, AVS), le criticità del sistema produttivo (Richetti, AZ), le azioni di contrasto al disagio giovanile (Bignami, FDI), le riforme per affrontare la congiuntura economica (Boschi, IV), le iniziative sul riarmo europeo (Conte, M5S), gli interventi per fronteggiare la grave situazione del comparto sanitario nazionale (Schlein, PD). In sintesi, il Premier ha risposto sulla situazione a Gaza definendola “drammatica e ingiustificabile”, aggiungendo però che “non è stato Israele a cominciare le ostilità e che non va isolato, in quanto sarebbe come assecondare il disegno dei terroristi di Hamas”. Sul tema del disagio giovanile, Meloni ha dichiarato di voler creare a Palazzo Chigi un gruppo di lavoro su un tema che “sta a cuore a ciascuno di noi, certamente a me, che al mondo giovanile ho dedicato gran parte del mio impegno politico”. Quindi, ha elencato i provvedimenti adottati dal Governo tra cui “il potenziamento del personale dei servizi sociali territoriali su cui sono stati investiti 550 milioni”. Per quanto riguarda i conti pubblici, in risposta all’interrogazione del Gruppo Italia Viva, Meloni ha affermato che “stabilità e credibilità del Governo rappresentano la principale riforma economica di cui il Paese ha bisogno”, inoltre, ha aggiunto: “un tema fondamentale riguarda la semplificazione normativa, finora abbiamo abrogato 30 mila norme, quasi il 30% dello stock totale delle leggi”. Sul tema del riarmo si è acceso un intenso botta e risposta tra Giuseppe Conte, leader M5S e il Premier Meloni: Conte ha accusato il Capo del Governo di dare priorità alle armi rispetto ai bisogni di famiglie e imprese, Meloni ha ribattuto, dopo aver sottolineato che proprio Conte quando era Premier ha sottoscritto aumenti di spese militari, ha ribadito che “dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza, dato che ora non siamo autosufficienti”. Anche sul tema della sanità in Aula si è acceso lo scontro, in questo caso tra Meloni e Schlein, leader del PD, che invita il Premier a “uscire dal palazzo per andare in ospedale” per rendersi conto dello stato delle strutture sanitarie del Paese, dopo che Meloni aveva risposto all’interrogazione dichiarando che “è complesso confrontarsi con chi per fare propaganda è costretto a mentire”. Secondo il Presidente del Consiglio “i dati indicano che le cose vanno meglio, certo non basta, ma siamo sulla strada per scrivere un nuovo Piano sanitario nazionale”.

Link al video del question time.