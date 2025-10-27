Il Presidente Meloni a Bruxelles per il Consiglio europeo e una serie di incontri

Un’agenda piena di appuntamenti istituzionali per il Premier Meloni a Bruxelles, dove ha preso parte al Consiglio europeo, ha partecipato ad un vertice informale sulle questioni migratorie, ha avuto un colloquio con il Presidente della Commissione europea, Von der Leyen ed ha incontrato il Presidente dell’Ucraina, Zelensky. Nel corso della riunione sul tema delle migrazioni, a cui hanno partecipato i leader di diversi Paesi dell’Unione e vertici della Commissione europea, è emersa la necessità di accelerare i negoziati relativi al regolamento sui rimpatri e sulla lista europea dei Paesi di origine sicuri. Dal canto suo, Giorgia Meloni ha confermato l’impegno dell’Italia nella ricerca di soluzioni innovative ed ha aggiornato i presenti sul tema della capacità delle Convenzioni internazionali di rispondere alle sfide della migrazione irregolare. Nel colloquio con Ursula von der Leyen, il Capo del Governo ha ribadito le priorità condivise dall’Italia ovvero competitività, semplificazione, transizione climatica dell’UE, oltre alla necessità di provvedimenti urgenti per il settore dell’auto e delle industrie energivore. Infine, al centro del bilaterale con il leader ucraino, i progetti per la difesa comune nell’ambito dello strumento SAFE, la protezione del sistema energetico dagli attacchi russi e il tema dell’utilizzo dei beni russi congelati.