Il Presidente Meloni riceve il Primo Ministro ungherese Orbán

Situazione in Ucraina, pace in Medio Oriente, agenda europea, iniziative sull’immigrazione: sono questi i temi principali al centro dell’incontro tra il Premier Meloni e il Primo Ministro d’Ungheria, Viktor Orbán, che si è svolto a Palazzo Chigi lunedì 27 ottobre. I due leader, in particolare, hanno discusso sulle iniziative per rafforzare la gestione efficace e innovativa dei flussi migratori ed hanno condiviso la possibilità di creare sinergie tra Italia e Ungheria grazie alle opportunità offerte dallo strumento europeo SAFE a sostegno delle rispettive capacità industriali e tecnologiche. Prima di recarsi a Palazzo Chigi, il Primo Ministro ungherese è stato ricevuto in udienza in Vaticano da Papa Leone XIV.

Nominato il nuovo Capo di Stato Maggiore della Marina Militare

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Difesa, Guido Crosetto e sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, ha nominato l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto a Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. L’Ammiraglio Berutti Bergotto succede all’Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino. “Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni e un augurio di buon lavoro all’Ammiraglio Berutti Bergotto, un uomo con un profilo umano e professionale di altissimo livello, che saprà tracciare la rotta della Marina Militare con competenza, visione e senso del dovere, guidandola verso nuove sfide, per il bene e la sicurezza del Paese. Voglio anche ringraziare l’Ammiraglio Credendino per il suo prezioso servizio reso alla Marina e al Paese”, ha dichiarato il Ministro Crosetto in occasione della nomina.