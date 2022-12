Il presidente Ucoii: "fondi Doha? Nostre mani pulite, lo testimoniano le nostre azioni"

"Già nel 2013 abbiamo dichiarato di aver ricevuto dei finanziamenti dalla 'Qatar charity fondation' per passare dall'affitto ad esser proprietari di capannoni dove facevamo le attività. Adesso si parla di uno scoop, ma non nel nostro caso: siamo gli unici ad aver dichiarato di aver ricevuto questi fondi, anche perché abbiamo sempre avvisato tutte le autorità competenti. Abbiamo fatto le cose alla luce del sole, non esistono contanti nel nostro caso perché è tutto tracciabile tramite bonifici. Non può esistere un Qatar papers nel nostro caso, perché di quali papers si sta parlando se abbiamo sempre dichiarato tutto?". Così all'Adnkronos Yassine Lafram, presidente Ucoii, Unione Comunità Islamiche d'Italia.

"Come siamo riusciti ad avere questi soldi? - continua - Abbiamo 1300 luoghi di culto islamici in Italia, la maggior parte di questi centri sono immobili molto precari, nel 90% dei casi siamo in affitto e per una comunità operaia è una bella cifra 3mila euro al mese. Come Ucoii ci siamo sempre prefissi di aiutare i fedeli in questo senso, ma senza ingerenze, come atto di pura carità. Abbiamo girato in cerca di aiuti e abbiamo trovato nel Qatar dei benefattori che abbiamo convinto della bontà del nostro progetto. Hanno acconsentito a comprarci gli immobili, ma lo hanno fatto attraverso la fondazione accreditata presso il governo qatariota, la 'Qatar charity foundation', appunto".

E ancora. "Sapendo come funzionano le cose in Italia, abbiamo giocato d'anticipo, avvisando le autorità italiane che stavamo lavorando a quel progetto ed eravamo riusciti a reperire i fondi per portarli poi qui. Informalmente ci è stato detto che non sarebbe stato un problema, in considerazione del fatto che tutti i passaggi sarebbero stati tracciabili. Rispetto ai miliardi che girano nel mondo, parliamo di 'milioncini' - sottolinea Lafram - che hanno aiutato semplicemente 33 comunità islamiche ad avere capannoni di proprietà. Sfido qualsiasi giornalista a trovare chiuso e con una pelle cambiata uno di quei capannoni prima aperti ai giovani, alle donne e al dialogo interreligioso. Trentatré capannoni su oltre 1300: è davvero un problema? Guai a costruire una Moschea in Italia, noi ne abbiamo cinque su tutto il territorio nazionale con cupola e minareto con 3 milioni di musulmani che se gli va bene possono pregare in capannoni e fabbricati, sempre che non vengono cacciati anche da lì, come è avvenuto a Cantù o a Pisa. In Marocco ci sono 46 chiese per lo 0,01% della popolazione cristiana".

"Di quale Qatar papers stiamo parlando? Se c'é qualcuno pulito in questa operazione è la comunità islamica italiana. Gli unici che hanno fatto una operazione tracciata e tracciabile sono le comunità islamiche e in questo caso l'Ucoii - incalza il presidente all'Adnkronos - In tutta la nostra lunga storia abbiamo ricevuto numerose offerte di fondi, per ottenere i quali avremmo dovuto però seguire una certa linea e un certo orientamento: abbiamo sempre rifiutato perché vogliamo mantenere la nostra autonomia, la nostra indipendenza, la nostra linea di pensiero. Siamo cittadini italiani di fede islamica, per noi vale la Costituzione italiana, ci sentiamo parte integrante di questo Paese. Quando abbiamo trovato dei benefattori, che senza vincoli ci hanno aiutato a passare dall'affitto alla proprietà per 33 capannoni su 1300 abbiamo, naturalmente accettato".

"Capisco che ora si voglia fare di tutta l'erba un fascio - conclude Lafram - ma qui abbiamo le mani pulite e lo testimoniano le nostre azioni. Siamo la comunità d'Italia, diversamente la Finanza sarebbe venuta il giorno dopo. Si è trattato di una operazione caritatevole, noi non abbiamo mai preso soldi dal Qatar, abbiamo preso soldi da benefattori, da privati, non da governi di paesi arabo-islamici".

(di Silvia Mancinelli)