Il primo esemplare di produzione della Battista è pronto per il debutto mondiale alla Monterey Car Week

- La prima Automobili Pininfarina Battista con specifiche di produzione si appresta a sbarcare negli Stati Uniti per la Monterey Car Week, con una splendida carrozzeria nera in fibra di carbonio a vista e dettagli degli interni in Iconica Blu

- La Battista Anniversario farà la sua prima apparizione negli Stati Uniti al The Quail e al Concorso dEleganza di Pebble Beach, con una speciale anteprima a Pebble Beach il 12 agosto, alle h 14 PT

- Gli eventi negli Stati Uniti segnano il debutto pubblico globale della hyper GT con specifiche di produzione e la prima possibilità per i clienti di sperimentare l'effetto sonoro percepibile dall'interno e dall'esterno sviluppato appositamente per la Battista

- Il Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, Luca Borgogno, si unirà alla giuria del Concorso di Eleganza di Pebble Beach, che celebrerà gloriosi modelli disegnati da Pininfarina negli anni

TORINO, Italy, 4 agosto 2021 /PRNewswire/ -- Automobili Pininfarina sta compiendo il passo più significativo nella realizzazione della Battista, l'avveniristica hyper GT completamente elettrica. Pininfarina presenterà il primo esemplare con specifiche di produzione sulle strade californiane in una serie di emozionanti esperienze per i clienti che si svolgeranno durante la prossima Monterey Car Week (12–15 agosto 2021).

L'esemplare presentato sfoggia un'affascinante carrozzeria nera in fibra di carbonio a vista e cerchi Impulso neri con finitura lucida di precisione.

All'interno il primo esemplare con specifiche di produzione uscito dall'atelier di Cambiano (Italia) presenta rivestimenti in lussuosa pelle nera proveniente da fonti sostenibili con straordinarie cuciture a contrasto Iconica Blu e sedili Pilota rifiniti in Alcantara Iconica Blu con componenti in carbonio nero a vista che riprendono l'estetica degli esterni.

La Monterey Car Week vedrà anche il debutto negli Stati Uniti dell'esclusiva Battista Anniversario, un tributo alla vita e al lavoro dell'icona del design Battista "Pinin" Farina. Con una serie limitata a soli cinque esemplari in tutto il mondo, questa vettura rappresenta l'apice della filosofia di design Pura di Automobili Pininfarina, con miglioramenti aerodinamici e dettagli realizzati su misura che forniscono una personalità dinamica unica.

Nell'ambito di un vasto programma studiato per i clienti nordamericani di Automobili Pininfarina, al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach l'esclusiva hyper GT sarà affiancata dai veicoli più iconici disegnati da Pininfarina per celebrare oltre 90 anni di eccellenza nel design.

Per Svantesson, CEO di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "La premiere della prima Battista con specifiche di produzione negli Stati Uniti segna l'inizio di un nuovo e importante capitolo nella storia di Automobili Pininfarina. Siamo entusiasti di mostrare il futuro del lusso, bello e sostenibile, ai nostri clienti e di celebrare alla Monterey Car Week oltre 90 anni di tradizione di Pininfarina nel design. Non vediamo l'ora che i nostri clienti negli Stati Uniti sperimentino per la prima volta l'eccezionale performance dinamica e il lusso personalizzato della Battista".

PROGRAMMA USA

La Monterey Car Week ospiterà il debutto negli Stati Uniti della Battista Anniversario, un modello esclusivo limitato a sole cinque unità per i clienti di tutto il mondo. La Anniversario presenta un'esclusiva livrea disegnata da Automobili Pininfarina e un pacchetto Furiosa bicolore composto da splitter anteriore, minigonne laterali e diffusore posteriore dotato di elementi esterni in carbonio con finitura a vista e parti interne in carbonio a vista in Iconica Blu.

Al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach i 91 anni di storia di Pininfarina saranno messi in mostra in tre classi speciali, con una carrellata di modelli iconici Pininfarina per celebrare l'ineguagliabile patrimonio di design che ha ispirato la forma della hyper GT Battista. Il Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, Luca Borgogno, farà parte degli Honorary Judges del famoso evento.

SOUND ED ESTETICA ESCLUSIVI

La Battista con specifiche di produzione sarà presentata per la prima volta a livello mondiale dopo essere stata realizzata dal team di artigiani Pininfarina in Italia. La hyper GT elettrica da 1.900 CV è l'auto sportiva italiana più veloce e potente mai realizzata e ogni esemplare rappresenterà l'apice del lusso sostenibile.

Nel corso di quest'anno ai clienti è stata data la possibilità di provare di persona i prototipi, mentre il programma di personalizzazione "bespoke", recentemente annunciato, consentirà ai clienti della Battista di investire in un esemplare unico. Solo il mese scorso Automobili Pininfarina ha svelato i dettagli di questo programma, mostrando il suo primo lavoro su commissione: una Battista ispirata alla città di New York con un'elegante combinazione tra i colori rosso, bianco e Iconica Blu.

Nell'ambito dell'imminente programma statunitense, i clienti sperimenteranno per la prima volta gli effetti sonori percepibili dall'interno e dall'esterno di questa vettura completamente elettrica. Il sound studiato fin nei minimi dettagli eleverà l'esperienza di guida, mantenendo inalterate le sensazioni uniche che si provano alla guida di un veicolo elettrico ad alte prestazioni.

La Automobili Pininfarina Battista prende il nome da Battista "Pinin" Farina, che nel 1930 fondò la Carrozzeria Pininfarina. Questa hyper GT è la realizzazione del sogno di Battista di vedere una vettura prodotta con il marchio Pininfarina. La consegna ai clienti dei primi esemplari è prevista entro la fine dell'anno.

Le impostazioni del telaio su misura consentiranno alla hyper GT di offrire un'esperienza dinamica unica capace di adattarsi a ogni viaggio. Questa vettura completamente elettrica accelererà da 0–100 km/h (0-62 mph) in meno di due secondi, più velocemente di un'odierna Formula 1.

È prevista la produzione di un massimo di 150 Battista per i clienti di tutto il mondo. Le vendite si concentreranno per la maggior parte in Nord America e in Europa, seguite da Medio Oriente e Asia. L'esclusiva hyper GT ha un prezzo di 2,2 milioni di dollari ed è disponibile per l'ordine tramite una rete globale di concessionari specializzati. Per il Nord America sono presenti a San Francisco, Los Angeles, Denver, Dallas, Toronto, New York, Miami e Vancouver.

NOTE DEL REDATTORE

LA BATTISTA DI AUTOMOBILI PININFARINA

La Battista sarà la vettura più potente mai disegnata e costruita in Italia e fornirà un livello di prestazioni oggi irraggiungibile da qualsiasi vettura sportiva omologata per la circolazione stradale dotata di motore a combustione interna. Più veloce di un'attuale monoposto di Formula 1 con la sua accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di due secondi, una potenza di 1.900 CV e 2.300 Nm di coppia, la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a emissioni zero. La batteria da 120 kWh della Battista alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con un'autonomia WLTP simulata di oltre 500 km con un'unica carica. Un massimo di 150 Battista saranno prodotte artigianalmente presso l'atelier Pininfarina SpA di Cambiano, Torino, Italia.

INFORMAZIONI SU AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Monaco di Baviera, in Germania, e vanta un team di esperti dirigenti provenienti dai più prestigiosi marchi di vetture di lusso e premium. Disegnata, ingegnerizzata e realizzata a mano in Italia, la Battista e tutti i modelli futuri saranno venduti e assistiti in tutti i principali mercati mondiali con il marchio Pininfarina. La nuova realtà si prefigge l'obiettivo di diventare il marchio di automobili di lusso più sostenibile al mondo.

L'azienda rappresenta un investimento al 100% di Mahindra & Mahindra Ltd e prende il nome di Automobili Pininfarina a seguito della sottoscrizione di un contratto di licenza di marchio tra Pininfarina S.p.A. e Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. assumerà un ruolo influente nel sostenere le capacità di design e produzione, forte della sua esclusiva esperienza di oltre 90 anni nella produzione di molte delle vetture più iconiche al mondo.

