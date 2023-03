Il primo intervento al cervello della storia, cronaca di un disastro

Il primo intervento al cervello della storia è stato eseguito ben 3500 anni fa e il risultato non è stato dei migliori. In un articolo comparso di recente sulla rivista scientifica “Plos One”, un team di ricerca cerca di far luce sulla vicenda. Nel 2016, presso il sito di Megiddo, in Israele, gli archeologi avevano infatti rinvenuto due scheletri che portavano degli strani segni sul cranio. Dalle analisi di laboratorio completate quest’anno, è emerso che i medici avrebbero perforato la testa dei due pazienti utilizzando uno strumento appuntito, causandone così la morte sul colpo.