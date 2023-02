Tutto in una notte. Il primo libro sugli abbinamenti cibo/vino scritto in compagnia dell’Intelligenza Artificiale, di Adua Villa

Milano,3 febbraio 2023 -Adua Villa, sommelier e scrittrice, ha sempre affrontato il linguaggio del vino con un approccio pop e easy per raccontarne la storia, la cultura e la tradizione.

La sua unicità è sempre stata quella di incuriosire il consumatore e intrigare l’appassionato.

Il vino spesso si presenta in una bottiglia chiusa, di vetro scuro, con dei nomi e denominazioni a volte incomprensibili. L’impegno di Adua è stato quello di trovare e identificare strumenti e modalità di narrazione del mondo del vino sempre più vicini alle persone, per poter raccontare in modo semplice questo meraviglioso prodotto, patrimonio della nostra cultura.

“Tutto in una notte” di Adua Villa è un approfondimento riguardo gli abbinamenti cibo/vino maggiormente ricercati nel 2022. Adua si è fatta trasportare dalla fantasia e in base ai risultati ha iniziato a immaginare incontri, storie, curiosità… E l’ha fatto in compagnia di un nuovo strumento: l’intelligenza artificiale.

In Italia abbiamo tra i vini più famosi al mondo come il Barolo e l’Amarone, giusto per citarne due fra i migliori del nostro paese, ma non sempre le persone che amano bere vino conoscono come abbinare la bevanda al cibo. Questa è la mission del sommelier e delle guide, ma se lo chiedessimo con un click all’’intelligenza artificiale?

Adua così ha fatto! Ha chiesto all’intelligenza artificiale i suoi perfect pairing, l’ha usata, stimolata, si è confrontata con lei,l’ha messa alla prova e a volte l’ha presa anche un po’ in giro, proprio come si fa con i propri amici durante una bellissima serata. Ha coinvolto sportivi, politici, musicisti… - contemporanei e di altre epoche -si è calata in situazioni quotidiane e a volte anche un po’ scomode.

Ha sviscerato la cucina italiana, e non solo con i suoi piatti più classici, ed è arrivata persino ad abbinamenti bizzarri! Questo è solo il primo passo verso una prepotente entrata della tecnologia digitale nel mondo degli appassionati del vino.

Da un lavoro in profondità sui desideri dei consumatori Adua Villa è riemersa in superficie per immaginare il futuro del vino in compagnia di nuovi attori e strumenti come l’intelligenza artificiale.

Tutto in una notte, dando spazio ad un flusso libero che pesca fra curiosità e un po’ di stupore nel leggere le risposte dell’AI, attendendo una nuova alba che forse ci intimorisce, ma che ci affascina e ci attrae stimolandoci verso nuove possibilità e potenzialità del futuro.

Titolo: TUTTO IN UNA NOTTE

Autore: Adua Villa

Presentazione ufficiale: Vinitaly di Verona / 2-5 aprile 2023

https://www.aduavilla.com/

@globetrottergourmet

#globetrottergourmet

ADUA VILLA

Adua Villa è una scrittrice, narratrice digitale, sommelier e imprenditrice.

Racconta i suoi viaggi nel mondo del food &wine attraverso i social media e i magazine: pubblica i suoi articoli su F e Natural Style, fondatrice della SmakMagazine, autrice e voce con Francesco Quarna di “Deejay Wine Club - La Cantina di Radio Deejay” podcast prodotto da OnePodcast e RadioDeejay. Ha collaborato con vanityfair.it , la testata online Doctor Wine e la Guida dei Vini Duemilavini. Fra le sue pubblicazioni “SOS Cucina” edito da Sonzogno, “Una Sommelier per Amica” (sempre per Sonzogno), con Cairo Editore “Pomodori sull’Orlo di una Crisi di Nervi. La vera cucina Gay Italiana” e “Vino Rosso Tacco 12”. Dopo 14 anni di TV e Radio ad oggi sviluppa progetti di comunicazione e narrazione per brand come Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Consorzio Tutela Vini D’Abruzzo, Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Consorzio Valpolicella, Italia del Vino, Enoteca Regionale Emilia Romagna, Volvo Car Italia, Birrificio Angelo Poretti con la società da lei fondata Globetrotter Gourmet.

Online come @globetrottergourmet

Per informazioni:

Parini Associati, Via Boccaccio 7 – 20123 Milano

Tel. 02.43983106 - @ agenzia@pariniassociati.com