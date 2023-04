Il primo sistema di stoccaggio di energia solare per balconi Zendure è ora disponibile in Europa

BERLINO, 6 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Zendure Una delle start-up energy-tech in più rapida crescita nel campo delle soluzioni per le energie rinnovabili, annuncia la prevendita del suo primo sistema di stoccaggio dell'energia solare plug-and-play per balconi, SolarFlow. La prevendita inizia il 6 aprile quando gli appassionati di energia potranno acquistare SolarFlow con una batteria (da 960 Wh ciascuna) a partire da un prezzo di 1,399 euro.

Sostenibile ed economico

SolarFlow è una soluzione sostenibile ed economica per lo stoccaggio dell'energia solare del balcone, che immagazzina energia in eccesso durante il giorno da utilizzare di notte per ridurre l'impronta di carbonio. Inoltre, offre flessibilità nella personalizzazione delle impostazioni di alimentazione solare, disponibili come pacchetto completo o come singoli componenti.

SolarFlow include un hub fotovoltaico che si collega a pannelli solari da800 W e un sistema intelligente di gestione delle batterie con batterie LFP. Una singola batteria ha una capacità di 960 W ma può essere estesa a 3,849 Wh collegandola a un massimo di quattro altre batterie. Questo quantitativo di energia è sufficiente per coppie e famiglie. L'utilizzo di due batterie SolarFlow comporta un risparmio medio annuo nelle bollette elettriche pari al 32% per una famiglia di quattro persone, che consuma una media di 9,5 KWh al giorno, mentre un pannello solare da 800 W genera una media di 3 KWh al giorno.

Caratteristiche principali di SolarFlow:

Per ulteriori informazioni su SolarFlow, compresi prezzi e disponibilità, visitare la pagina web ufficiale di Zendure.

Informazioni su Zendure

Zendure è una delle start-up EnergyTech in più rapida crescita, situata negli hub tecnologici della Silicon Valley, USA, e nella Greater Bay Area, in Cina e in Giappone. L'obiettivo di Zendure è quello di contribuire a rendere l'energia disponibile e accessibile quando e dove ce n'è più bisogno. La sua missione è democratizzare le Battery Technology più nuove per fornire elettricità pulita e conveniente tramite dispositivi e servizi accessibili adatti alla vita su rete e fuori rete. Ciò alimenterà stili di vita su rete e fuori rete in modo pulito ed economico. Dal 2013, le soluzioni di stoccaggio per l'energia domestica IoT del leader del settore Zendure hanno contribuito a migliorare la vita delle persone in tutto il mondo a casa, al lavoro e negli spazi per il tempo libero.

