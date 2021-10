Il primo trofeo NFT in assoluto per il miglior gol del torneo UEFA sarà presentato il 15 ottobre

MOSCA, 15 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Il 15 ottobre Gazprom, partner ufficiale del Campionato europeo di calcio 2020, presenterà il primo trofeo NFT in assoluto, a riconoscimento del miglior goal segnato durante il torneo UEFA Euro 2020. Il trofeo digitale sarà consegnato all'attaccante della nazionale ceca Patrik Schick in diretta sul canale YouTube di Gazprom Football alle 15:00 europee (ore 16:00 di Mosca).

Il trofeo NFT, che unisce sport, arte e tecnologia, sarà presentato al pubblico durante la cerimonia. Il premio digitale istituito da Gazprom è stato realizzato da Pokras Lampas, artista russo di calligrafuturismo.

Nel maggio 2021, la UEFA ha annunciato che Gazprom sarebbe stato uno degli sponsor per i campionati UEFA EURO 2020 e UEFA EURO 2024. Le condizioni di collaborazione prevedevano la presentazione del premio per il miglior gol del torneo UEFA EURO 2020, che è stato progettato come un trofeo NFT: una versione digitale non riproducibile di un'opera d'arte.

Lampas ha realizzato un'installazione artistica di 432 palloni presso lo stand di Gazprom al villaggio di calcio di San Pietroburgo, che ha funto da prototipo fisico per il trofeo NFT,. Il 27 giugno, il prototipo del premio è stato smontato e i singoli palloni sono stati decorati dall'artista con un esclusivo motivo calligrafico. I palloni decorati sono stati digitalizzati e, alla vigilia della finale dell'europeo, la notte tra il 10 e l'11 luglio, sono apparsi nelle strade delle 11 città che hanno ospitato il campionato europeo UEFA 2020: Amsterdam, Baku, Budapest, Bucarest, Glasgow, Copenhagen, Londra, Monaco, Roma, San Pietroburgo e Siviglia. Migliaia di abitanti e turisti delle città europee hanno partecipato alla ricerca dei palloni.

Alla cerimonia prenderanno parte Sergey Kupriyanov, capo di dipartimento e addetto stampa del Presidente d'amministrazione di Gazprom, Guy-Laurent Epstein, direttore del marketing UEFA, l'artista Pokras Lampas, e Patrik Schick, l'attaccante autore del miglior gol.

Riferimenti

NFT (token non fungibile): è un certificato digitale unico memorizzato in una blockchain, che garantisce l'originalità dell'articolo e garantisce su di esso diritti esclusivi. La tecnologia NFT è stata inventata nel 2017 sulla base degli standard Ethereum. La prima opera d'arte trasformata in un NFT è stato uno stencil del 2007 in bianco e nero dell'artista Banksy intitolato Morons (White). La società di blockchain Injective Protocol ha acquistato l'opera, l'ha bruciata ed ha creato NFT, una risorsa virtuale collegata a "un campione digitale di un'opera d'arte".

L'artista russo Pokras Lampas è uno dei più importanti rappresentanti dell'arte calligrafica moderna. Nei suoi lavori, unisce elementi di street art, tipografia e calligrafia di diverse culture. È stato invitato come ambasciatore ufficiale dello stile calligraffiti, mentre, nello stesso tempo, lavorava alla creazione e alla promozione della sua corrente di calligraffiti.

Nell'agosto 2021, ha venduto il decimo punto del Manifesto del Calligrafuturismo per 2.500.000 rubli (circa 40.000 dollari) sul marketplace Binance NFT. Il ricavato totale della vendita di tutti e dieci i punti ha superato i 10.500.000 rubli (145.000 dollari). Tutte le opere fanno ora parte di collezioni digitali private.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1660818/Scotland_v_Czech_Republic_UEFA_Euro_2020.jpg