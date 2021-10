Il primo trofeo NFT per Gol del Torneo di UEFA EURO 2020 va a Patrik Schick

MOSCA, 20 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Il 15 ottobre è stato assegnato il primo trofeo NFT per il miglior gol del Campionato UEFA EURO 2020. Il premio è stato istituito da Gazprom, partner ufficiale del torneo, ed è stato assegnato all'attaccante della nazionale ceca Patrik Schick. Per realizzarlo è stato ingaggiato l'artista calligrafuturista russo Pokras Lampas.

"Gazprom è una società moderna e tecnologica. Coniugando sport, alta tecnologia e arte per creare il primo trofeo sportivo di questo tipo, abbiamo tracciato un chiaro parallelo con la nostra esclusiva tecnologia di produzione", ha dichiarato il capo dipartimento e portavoce del presidente del comitato direttivo di Gazprom, Sergey Kupriyanov.

"Mi sono ispirato all'idea del progetto, ai nove valori comuni che condividiamo con Gazprom e al programma 'Football for Friendship'. Questi valori, così come il calcio stesso, uniscono persone di tutto il mondo", ha dichiarato Lampas.

Durante la cerimonia di premiazione è stato presentato il frammento centrale del trofeo NFT, un pallone da calcio color nero e oro attorno a cui orbitano le scritte "Football for Friendship", dal nome del programma sociale internazionale di Gazprom per l'infanzia, e i suoi nove valori: amicizia, uguaglianza, giustizia, salute, pace, lealtà, vittoria, tradizione e onore. L'ologramma si trova presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera.

"Abbiamo accolto con favore l'iniziativa di Gazprom, partner UEFA di lunga data, di dare una nuova veste a questo tipo di premi. Il trofeo Gol del Torneo di Gazprom è un caso unico nella storia degli sport mondiali. Ci auguriamo una collaborazione ancora più stretta con Gazprom e speriamo di realizzare nuove iniziative a sostegno e per lo sviluppo del calcio nel mondo", ha sottolineato Guy-Laurent Epstein, Direttore marketing di UEFA.

"Sono molto orgoglioso di essere il primo nella storia del calcio a ricevere questo tipo di trofeo. A dire il vero, non ho mai visto niente del genere", ha dichiarato Patrik Schick, l'autore del gol votato come il migliore di EURO 2020.

Nel maggio 2021, la UEFA ha annunciato che Gazprom sarebbe stato uno degli sponsor per i Campionati europei UEFA 2020 e UEFA 2024. Le condizioni di collaborazione prevedevano la presentazione del premio per il miglior gol di EURO 2020, primo trofeo a essere progettato sotto forma di NFT, una versione digitale non riproducibile di un'opera d'arte.

L'11 giugno scorso, Pokras Lampas ha realizzato un'installazione artistica composta da 432 palloni presso lo stand di Gazprom al villaggio di calcio di San Pietroburgo, che ha funto da prototipo fisico per il trofeo NFT. Il 27 giugno, il prototipo del premio è stato smontato e i palloni sono stati decorati dall'artista con un esclusivo motivo calligrafico. I palloni decorati sono stati digitalizzati e, alla vigilia della finale dell'europeo, la notte tra il 10 e l'11 luglio, sono apparsi nelle strade delle 11 città che hanno ospitato il campionato europeo UEFA 2020: Amsterdam, Baku, Budapest, Bucarest, Glasgow, Copenhagen, Londra, Monaco, Roma, San Pietroburgo e Siviglia. Centinaia di migliaia di residenti e visitatori di città europee hanno partecipato alla ricerca dei palloni.

