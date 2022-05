Il Principe Massimiliano del Liechtenstein entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di wefox

Milano, 31 maggio 2022 – wefox, l’insurtech tedesca leader in Europa, annuncia la nomina con effetto immediato di Sua Altezza Serenissima il Principe Massimiliano del Liechtenstein nel Consiglio di Amministrazione.

Massimiliano del Liechtenstein, CEO e Presidente di LGT Group (tra gli investitori di wefox), lavorerà al fianco di Julian Teicke, CEO e fondatore di wefox, e di Young Sohn, di recente nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di wefox ed ex Presidente di Samsung Electronics.

“Sono lieto di entrare a far parte del Board di wefox, una delle aziende tecnologiche europee di maggior successo e con un grande potenziale di ulteriore sviluppo anche a livello globale.” – ha commentato il Principe Massimiliano del Liechtenstein – “Il settore assicurativo è un mercato stimolante, che smuove grandi volumi di affari. Credo che wefox abbia il potenziale per rivoluzionare e trasformare questo settore sul piano digitale”.

Dopo aver conseguito un MBA presso la Harvard Business School, il Principe Massimiliano ha iniziato la sua carriera professionale nel settore della Private Equity, lavorando dal 1993 al 2005 per JPMorgan Partners e IK. Dal 2006 è CEO di LGT Group, di cui è stato nominato Presidente nel 2021. È anche fondatore e Presidente di Lightrock, una delle principali società di Impact Investing che gestisce oltre tre miliardi di CHF di patrimoni dei clienti.

“Dopo la nomina di Young Sohn a Presidente di wefox, questo è un ulteriore forte atto di fiducia nel nostro modello di business: con l’ingresso del Principe Massimiliano del Liechtenstein nel Consiglio di Amministrazione, stiamo costruendo un team di leadership sempre più forte, per portare wefox al livello successivo di espansione” – ha affermato Julian Teicke, CEO di wefox – “Negli ultimi sei anni, wefox ha continuato a crescere raddoppiando il fatturato ogni anno; anche nel 2022, siamo sulla buona strada per raddoppiare ancora i nostri ricavi a 650 milioni di euro, con un chiaro percorso verso la redditività. Abbiamo dimostrato la notevole efficacia del nostro modello che unisce distribuzione indiretta e tecnologia avanzata per semplificare le operazioni e migliorare l'esperienza complessiva del cliente.” - Continua Teicke – “Di recente, abbiamo avviato le operazioni in Italia, con il lancio di innovative polizze RCA in questo promettente mercato, che è di fondamentale importanza per i piani di sviluppo del Gruppo, ed entro l’anno puntiamo ad allargare la distribuzione ad altri prodotti danni, dalla casa agli infortuni, fino al ramo vita puro rischio. Inoltre, quest'anno ci espanderemo nei Paesi Bassi e nel 2023 inizieremo il nostro percorso di crescita internazionale a partire dagli Stati Uniti e dall'Asia. Tutto ciò porterà wefox a diventare l'insurtech leader nel mondo entro la fine del decennio”.

Nel 2021 wefox ha raccolto un round di serie C dalla cifra record di 650 milioni di dollari, con una valutazione post-money di 3 miliardi di dollari, permettendo all'insurtech di conquistare un posto tra le società tecnologiche in più rapida crescita al mondo.

A proposito di wefox

