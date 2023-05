Il principino George paggetto d'onore all'incoronazione del Re

Re Carlo ha scelto il nipotino George come paggio d’onore per la cerimonia d’incoronazione a Westminster. Il primogenito del principe William avrà dunque un ruolo di primo piano, mentre per i cuginetti Archie e Lilibet, figli del fratello dell'erede al trono, Harry, non si sa nemmeno se potranno almeno presenziare all'evento. Prima di accettare il ruolo così significativo che il sovrano ha proposto per il nipote, i genitori hanno consultato il principino, che si è detto contento e sicuro di essere all'altezza della situazione. Oltre a George, 9 anni, saranno paggi d'onore di Carlo anche Nicholas Barclay, Lord Oliver Cholmondeley, entrambi di 13 anni, e Ralph Tollemache, di 12.