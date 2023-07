Il progetto DESP dell’ESA sull’interazione tra fenomeni naturali e attività umane come nuova tappa della collaborazione tra Serco e OVHcloud

Milano, 6 giugno 2023 – OVHcloud, principale provider europeo di servizi cloud, e Serco Europe, leader dell’industria spaziale con oltre 40 anni di esperienza nel settore, annunciano oggi una nuova importante tappa della loro partnership di lunga durata, la collaborazione sul Progetto DESP promosso dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

DestinE Core Service Platform (DESP) integra e gestisce un ecosistema aperto di servizi - indicato anche come DESP Framework - finalizzato a supportare lo sfruttamento dei dati satellitari combinati con dati generati dalle altre sorgenti (misure geospaziali in situ, socio-economic data, etc.) e modelli predittivi di sistemi complessi. DestinE è un programma della direzione DG-CNECT della Commissione europea per lo sviluppo e l’applicazione di un modello digitale altamente accurato della Terra, con l'obiettivo di monitorare e prevedere le interazioni tra fenomeni naturali e attività umane e la condivisione delle informazioni a beneficio degli utenti di DestinE e delle organizzazioni esterne.

Concretamente, OVHcloud e Serco potranno contribuire a DESP grazie alla consolidata esperienza nella raccolta, gestione ed elaborazione dei dati satellitari e grazie all’applicazione di tecnologie di computing e di machine learning di ultima generazione. In questo senso, i due partner hanno dato recentemente vita a un innovativo progetto a livello europeo che impiega l’Intelligenza Artificiale per migliorare l’uso delle immagini satellitari e l’utilizzo dei dati ottenuti dall’Osservazione della Terra. L’implementazione di questo programma è in linea con la vision di OVHcloud e Serco, all’insegna del massimo livello di apertura e trasparenza, sovranità sui dati, privacy e sicurezza dei dati europei e adotta la strategia PaaS (Platform as a Service) che facilita nuove modalità di collaborazione con l’ecosistema delle start-up europee.

Il PaaS è una scelta che presenta numerosi vantaggi, in termini di estrema flessibilità, possibilità di sviluppo di applicazioni con scalabilità orizzontale e la facilità d'uso. Questa soluzione ha permesso, inoltre, di implementare rapidamente l'infrastruttura grazie a una consistente riduzione dei tempi necessari per attività quali configurazioni di rete, backup e sicurezza.

DestinE sostiene la Commissione Europea nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e contribuirà al Green Deal europeo e alla Strategia digitale. Nel quadro dell’iniziativa, ESA è responsabile della piattaforma che funge da punto di accesso unico per gli utenti all'ecosistema DestinE.

Si tratta di un’iniziativa che assume un’importanza capitale in questo momento storico, caratterizzato sia dalla necessità di assicurare uno sviluppo sostenibile del territorio sia da una sempre maggiore incidenza di eventi climatici estremi, con conseguenze catastrofiche sia in termini di perdita di vite umane, sia di danni al tessuto economico delle zone colpite.

La vision e la mission di OVHcloud e Serco, impegnate nell’adozione e nella promozione di tecnologie sostenibili, quali ad esempio il watercooling adottato da OVHcloud - che ha consentito al player europeo del cloud di raggiungere livelli leader del settore in termini di efficienza energetica (Pue) e efficienza di utilizzo dell'acqua (Wue) per data center – e Serco goes Green, attraverso cui il gruppo ha dato vita a un network che raccoglie i propri stakeholder e volto a promuovere politiche green a ogni livello. Anche gli obiettivi DESP, in quanto parte di DestinE, sono rivolti alla tutela dell’ambiente e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, e questo è un ulteriore motivo di orgoglio da parte di Serco e OVHcloud per contribuire a questa importante missione.

“Le sfide poste del progetto DESP rappresentano l’occasione per mostrare ancora una volta le potenzialità della nostra collaborazione con Serco”, afferma Sylvain Rouri, Chief Sales Officer di OVHcloud. “Siamo certi che grazie alla nostra rinnovata strategia che punta sul Platform as a Service e mette a disposizione funzionalità di accesso a dati ed informazioni digitali, possiamo offrire interoperabilità all’ecosistema tech dello Spazio e contribuire attivamente allo sviluppo della community DESP e al raggiungimento degli obiettivi di DestinE.”

Roberto Mulatti, Chief Executive Officer di Serco Italia afferma “Siamo orgogliosi di mettere a disposizione degli utenti della piattaforma digitale DESP eccellenza tecnologica e soluzioni all'avanguardia, che rappresentano il nucleo dell'iniziativa Destination Earth. La solida cooperazione tra Serco e OVHcloud contribuirà ancora una volta a generare un impatto positivo sulla nostra società.”

OVHcloud

OVHcloud è un attore globale e il principale provider europeo di servizi cloud: gestisce oltre 450.000 server all’interno dei propri 34 data center in 4 continenti, servendo 1,6 milioni di clienti in oltre 140 Paesi. Pioniere di un cloud affidabile e sostenibile grazie al miglior rapporto qualità-prezzo, il Gruppo si avvale da oltre 20 anni di un modello integrato che gli garantisce il pieno controllo sulla catena del valore: dalla progettazione dei server alla produzione e gestione dei data center, inclusa l'orchestrazione della rete in fibra ottica di proprietà. Questo approccio unico consente a OVHcloud di coprire, in modo indipendente, l’intero spettro dei casi d’uso dei clienti, i quali beneficiano dei vantaggi di un modello attento all'ambiente, caratterizzato da un impiego oculato delle risorse e da un carbon footprint con performance ineguagliate nel settore. OVHcloud offre ai clienti soluzioni di ultima generazione che combinano prestazioni elevate, prezzi prevedibili e piena sovranità sui dati per supportare liberamente la loro crescita illimitata.

Contatti Stampa

OVHcloud

Pina Caccamo

Tel: 348 1428004

Email: giuseppina.caccamo@ovhcloud.com

Omnicom PR Group

Eros Bianchi, Carlo Patassi, Roberto Carnazza, Letizia Castiglioni

Tel. 02 62411911

Email: MIL.OVH@omnicomprgroup.com