Il programma di accesso anticipato JumpStart di Supermicro accelera il time-to-market per i nuovi sistemi di processori scalabili Intel Xeon di 4a generazione

SAN JOSÉ, California, 7 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per cloud, AI/ML, storage e 5G/Edge, annuncia il programma di accesso anticipato da remoto JumpStart - Supermicro X13 Jumpstart - per testare i carichi di lavoro sui sistemi Supermicro X13 di 4a generazione.

Prima del lancio pubblico, i partecipanti avranno accesso anticipato a tecnologie all'avanguardia per accelerare l'implementazione delle loro soluzioni per AI, Deep Learning, Compute, Telco, Storage, ecc. sull'ampio portafoglio di sistemi X13 di Supermicro di prossima uscita. Gli sviluppatori saranno in grado di verificare la compatibilità con le precedenti generazioni di sistemi basati su processori Intel Xeon e migliorare le loro applicazioni per sfruttare le nuove funzionalità dei processori scalabili Intel Xeon di 4a generazione.

Gli sviluppatori e gli amministratori IT di vari settori beneficeranno presto dell'accesso anticipato a questi nuovi sistemi. Dal cloud computing, CDN, software-defined storage, applicazioni aziendali mission-critical, HPC e, tra le altre applicazioni, i prossimi sistemi X13 con processori scalabili Intel Xeon di 4a generazione consentiranno di raggiungere nuovi livelli di prestazioni utilizzando tecnologie all'avanguardia come DDR5, PCIe 5.0, Compute Express Link 1.1 e Intel Advanced Matrix Extensions (Intel AMX).

"Il programma JumpStart di Supermicro consentirà ai clienti di convalidare rapidamente le prestazioni dei carichi di lavoro dei processori scalabili Intel Xeon Scalable di 4a generazione, precedentemente denominati Sapphire Rapids, sulle nuove piattaforme X13 di Supermicro e di accelerare l'implementazione dei data center" ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Supermicro continua a lavorare a stretto contatto con i principali partner di AI, Cloud, 5G Edge ed Enterprise per migliorare il time-to-market dei prodotti e delle tecnologie all'avanguardia, al fine di offrire prestazioni, efficienza e vantaggi competitivi di primo livello".

"Intel è lieta di promuovere Supermicro per offrire agli sviluppatori e agli operatori dei data center l'accesso ad alcune delle nostre nuove CPU più avanzate e performanti" ha dichiarato Don Cunningham, Vicepresidente e Direttore generale Data Center e AI Group di Intel. "Siamo entusiasti di vedere Supermicro offrire ai clienti qualificati l'uso completo di server Supermicro avanzati che utilizzano la 4a generazione di processori scalabili Intel Xeon per testare e convalidare le loro applicazioni innovative".

Programma Jumpstart

I clienti convalidati tramite NDA potranno presto accedere da remoto ai sistemi Supermicro basati su X13 per sviluppare, convalidare, mettere a punto e confrontare i loro carichi di lavoro avanzati prima del rilascio generale dei prodotti. Questo periodo di accesso anticipato consentirà ai data center orientati alle prestazioni e all'efficienza di avere un vantaggio di partenza nell'implementazione delle soluzioni preconvalidate al momento del rilascio pubblico dei prodotti o in prossimità di esso.

Il programma JumpStart supporterà l'ampio portafoglio di sistemi X13 di prossima uscita di Supermicro. I server Supermicro Hyper 1U e 2U con montaggio su rack saranno inizialmente disponibili per la convalida, mentre altri modelli di server con montaggio su rack, twin multi-nodo, SuperBlade®, e sistemi di archiviazione saranno aggiunti nel tempo e in base alla domanda dei clienti. Il programma sarà ospitato presso il Rack Plug and Play Solution Center di Supermicro, fornendo agli utenti accesso al team leader di ingegneria e architettura per data center di Supermicro, per aiutare i clienti a passare rapidamente dai test e dalla convalida all'implementazione di una soluzione IT completa.

Accedere al programma è semplice e veloce. Utilizzando il portale JumpStart di Supermicro, i clienti interessati a Supermicro possono registrarsi per qualificarsi. Subito dopo, riceveranno un'istanza bare metal con una scelta di sistemi operativi e una programmazione flessibile.

Portafoglio di prodotti per Supermicro X13 Jumpstart

Inizialmente, Supermicro renderà disponibili diversi sistemi Hyper con montaggio su rack, in grado di eseguire carichi di lavoro di nuova generazione. Inoltre, al programma potrebbero essere aggiunti altri sistemi, tra cui multi-nodo e blade.

Questi e altri prodotti supporteranno la piattaforma basata su processori scalabili Intel Xeon (X13). Supermicro si impegna a portare per prima sul mercato nuovi sistemi con accesso alle più recenti tecnologie.

Per ulteriori informazioni sul programma Supermicro X13 Jumpstart, visitare il sito Web: https://www.supermicro.com/jumpstart/x13

Per maggiori informazioni su Supermicro, visitare il sito Web www.supermicro.com

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire la prima innovazione sul mercato per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server, intelligenza artificiale, storage, IoT e switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti l'ottimizzazione per il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, selezionando da un'ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

