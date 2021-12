"Il centro è sempre un luogo cruciale della politica italiana. Ne governa la realtà oppure l’immaginazione. E’ una prassi consueta e quasi tediosa o invece a volte ne diventa una fantasia, quasi un delirio onirico". Lo scrive Marco Follini nel suo consueto "Punto di vista" che sarà pubblicato domani integralmente per l'agenzia e per il sito, sottolineando come in questa fase "la domanda di centro appare forte".