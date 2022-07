Il punto di vista di Follini: "Sempre più arduo conciliare insofferenze in coalizione disomogenea"

"Che la politica sia -anche, e molto- un esercizio di pazienza è cosa risaputa. Tanto più in una stagione di impazienze incrociate come quella che stiamo attraversando". Sono "le logiche che governano una coalizione larga, disomogenea e raccogliticcia come quella che ha preso forma intorno a Draghi. E che però a loro volta stridono con un diffuso costume politico che ogni giorno fa appello invece al protagonismo, alla spavalderia, all’insofferenza, perfino all’egolatria. E cioè a tutto quello che genera una sorta di nervosismo pubblico sempre più diffuso". Lo si legge nell'anticipazione de "Il punto di vista di Follini" per l'Adnkronos, che sarà pubblicato integralmente domani sull'agenzia e sul sito.

Oggi, rileva Follini, c'è in campo "la pazienza di Draghi, larga ma non infinita. La pazienza dei partiti, in affanno reciproco. E la pazienza degli elettori, che si fa sempre più corta. Conciliare tutte queste (im)pazienze, metterle in fila, renderle meno insofferenti l’una dell’altra diventa via via un’impresa ogni giorno più ardua".