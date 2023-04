Il rapporto CASAFARI mostra che Milano è la seconda città più costosa per le case in affitto nell'Europa meridionale

MILANO, 11 aprile 2023 /PRNewswire/ -- CASAFARI, la più grande piattaforma europea di dati immobiliari, ha appena presentato le conclusioni del Rapporto sul mercato residenziale per il Q1 del 2023. Sulla base dei dati di Parigi, Barcellona, Madrid, Lisbona e Milano e in particolare relativamente alle unità residenziali di seconda mano, il rapporto mette a confronto il Q1 dell'anno in corso sia con lo stesso periodo che il Q4 del 2022.

Milano si classifica come seconda città più costosa al mq per l'affitto di una casa dell'Europa meridionale. Nel primo trimestre, Milano ha raggiunto i 23€ al m2, al pari di Lisbona, e seconda solo a Parigi (41 €).

Il mercato immobiliare di Milano continua ad apparire promettente, con la crescita dell'offerta in vendita del +5,8% su base trimestrale annualizzata nel primo trimestre del 2023. Il rapporto ha inoltre rilevato che, sebbene la fornitura di noleggio abbia subito una contrazione significativa, con un calo del -51,3% nel TTM, il mercato degli immobili in vendita rimane resiliente.

Gianluigi Nigro, Vice Presidente Investimenti di Casafari Asset Management, ha dichiarato: «Gli investitori sono rialzisti sul mercato immobiliare di Milano, dato che l'offerta in vendita cresce nonostante una contrazione degli annunci per la locazione. Il potenziale a lungo termine della città, combinato con asset tangibili a basso rischio, è attraente per coloro che hanno un approccio conservatore."

Nonostante la crescita dell'offerta per la vendita, il mercato delle locazioni a Milano continua a essere limitato, con una riduzione su base trimestrale annualizzata pari a -4,2% nel primo trimestre del 2023. Tra le altre città prese in esame, Lisbona ha registrato un aumento dell'offerta in vendita, mentre Parigi, Barcellona e Madrid hanno registrato un calo. Gli annunci di locazione sono diminuiti anche a Lisbona, Madrid e Parigi, per cui quest'ultima ha registrato il calo maggiore con -28% su base trimestrale annualizzata.

Il rapporto di Casafari mostra che molti investitori perseguono strategie di massimizzazione del rendimento all'interno del mercato immobiliare, mentre altri preferiscono detenere asset tangibili a basso rischio come rifugio sicuro rispetto ai tradizionali strumenti bancari, prodotti finanziari o azioni.

Informazioni su CASAFARI

CASAFARI è una piattaforma immobiliare leader che mette in contatto 50.000 professionisti attraverso i suoi dati innovativi e gli strumenti di collaborazione. Grazie a una tecnologia proprietaria che indicizza, aggrega e analizza 310 milioni di annunci provenienti da 30.000 fonti, CASAFARI costruisce la cronologia degli immobili, la ricerca di immobili, il CMA, l'analisi del mercato, i report di mercato, le API e il CRM per servire clienti come Cerberus, Kronos, Vanguard, Masteos, Casavo, Sotheby's Portugal International Realty, Coldwell Banker, Century 21, Savills, JLL, Engel & Voelkers, Keller Williams tra gli altri sul mercato immobiliare.

