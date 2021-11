Il regalo più originale e sostenibile per questo Black Friday 2021? Regalare un alveare 3Bee

In collaborazione con 3bee.com

Al sol sentir parlare del Black Friday ti viene in mente che non manca molto a Natale e ai regali da organizzare?

Succede esattamente così! Quest’anno il Black Friday cade il 26 novembre e mai come in questi tempi è meglio partire d’anticipo. Trovare il tempo per i regali e idee originali è sempre più complicato. Ma vogliamo parlarvi di un’iniziativa che non solo ti aiuterà a fare regali di Natale originali, ma grazie alla quale potrai offrire il tuo contributo alle api, all’ambiente e agli apicoltori.

Come? Regalando un alveare 3Bee, il progetto virtuoso di 3Bee, startup agri-tech che sviluppa sistemi di monitoraggio a distanza per alveari.

Ma facciamo un passo indietro.

Perché le api sono così importanti? E perché ne sentiamo parlare sempre più spesso? Le api sono insetti fondamentali per l’uomo e per l’intero pianeta. Dalla loro attività d’impollinazione dipende più del 70% del cibo che ogni giorno mettiamo sulle nostre tavole. Non solo! Quando si parla di api, si parla di biodiversità, regolazione degli ecosistemi e impollinazione di piante selvatiche e colture. La relazione tra api, ambiente e biodiversità è messa in pericolo da alcuni fattori, come cambiamenti climatici, inquinamento, uso massiccio di agro farmaci, malattie e molto altro! Qui entra in gioco l’apicoltore, che con costanza e dedizione, ogni giorno si prende cura degli alveari, cercando di salvaguardare la sopravvivenza di questi insetti e proteggerli dai pericoli. 3Bee, attraverso dispositivi tecnologici e sensori bio-mimetici installati all’interno dell’arnia, dà agli apicoltori gli strumenti per monitorare lo stato di salute delle api, visionando costantemente alcuni parametri fondamentali, come intensità sonora, peso, temperatura e umidità. Eroi della biodiversità che attraverso azioni mirate tutelano il lavoro e la vita delle api.

Perché scegliere le api 3Bee? Significa sostenere gli apicoltori e proteggere le api, grazie alla tecnologia. Gli apicoltori si prendono cura delle api, mentre le persone che ricevono il regalo o decidono di adottare un alveare possono monitorare le api, proprio come veri apicoltori. Regalare un alveare è un regalo ecosostenibile, ecologico ed etico, perfetto per chi ha a cuore tematiche legate alla protezione dell’ambiente, sostenibilità e api, e non solo, un’idea regalo perfetta per diffondere sempre più il concetto sull’importanza delle api.

Per questo Black Friday, anche chiamato Green Friday, fare un regalo sostenibile e originale può essere la scelta perfetta, anche a persone distanti da noi! Grazie a 3Bee puoi scegliere di regalare l’adozione di un alveare a distanza, selezionando l’apicoltore della zona e il miele che preferisci. La persona a cui lo regali riceverà il certificato di adozione personalizzato, la possibilità di monitorare da remoto l’alveare direttamente dall’App di 3Bee e dal proprio smartphone, e il miele 100% artigianale e genuino, che verrà spedito direttamente a casa alla fine della stagione apistica. Regalando l’adozione di un alveare 3Bee non solo proteggi le api, ma aiuti gli apicoltori a prendersi cura delle api stesse, consentendo lo sviluppo e la crescita della famiglia.

Possiamo anche definirla un’esperienza condivisa: un regalo etico e originale, dove chi regala e chi riceve in regalo l’adozione dell’alveare potranno seguire insieme le api adottate per un intero anno.

Se stai già pensando ai regali di Natale, gioca d’anticipo! Scegli le api 3Bee e fai un regalo originale e sostenibile.