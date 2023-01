Il Regno Unito non fa abbastanza per l’ambiente

Il governo britannico non sta tenendo fede al suo piano per migliorare l'ambiente. E’ quanto emerge da un rapporto dell'Ufficio per la protezione dell'ambiente (OEP), che sottolinea in particolare il declino cronico delle specie di piante e animali selvatici. Secondo i dati rilevati su 23 obiettivi che il Regno Unito si era posto, nessuno di questi ha registrato progressi dimostrabili. Su 32 trend esaminati, che riguardano in generale lo stato dell’ecosistema Gran Bretagna, nove erano in miglioramento, undici erano statici e otto in peggioramento.