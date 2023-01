Il Regno Unito ripristinerà vasti habitat per la fauna selvatica

La Gran Bretagna ha annunciato un piano per migliorare lo stato di salute del suo patrimonio naturale. Il paese si è impegnato a ripristinare almeno 500.000 ettari di habitat naturale per proteggere le specie più rare del suo territorio, dai ricci agli scoiattoli rossi. Secondo quanto riferito dal Dipartimento per l'Ambiente, l'Alimentazione e gli Affari Rurali, le proposte comprendono 70 progetti, tra cui 25 nuove riserve naturali nazionali. Tra i nuovi impegni, il governo ha dichiarato di voler garantire a tutti la possibilità di vivere a 15 minuti a piedi da uno spazio verde.