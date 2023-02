Il Regno Unito vara le linee guida per gli ATM Bitcoin

Negli ultimi anni, gli ATM Bitcoin hanno invaso il Regno Unito, grazie a una diffusione capillare. Il fenomeno rischia però di produrre alcuni effetti negativi. L’anonimato garantito dalla finanza decentralizzata può infatti essere sfruttato per effettuare operazioni illecite, come il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche. Per queste ragioni, la Financial Conduct Authority, l’ente britannico preposto alla regolamentazione dei mercati finanziari, ha diffuso un decalogo cui gli operatori dovranno immediatamente conformarsi.