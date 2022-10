Il ritorno del Cinghiale

Dopo il lancio nel 2019, l’Angolo del Cinghiale torna a Lucca Comics & Games nel padiglione Carducci con i suoi due tavoli dedicati agli hardcore gamers.

Durante tutti i giorni del festival, vicino l’Area Demo i giocatori più esperti avranno la possibilità di provare due giochi non ancora localizzati in Italia, che saranno presenti con le loro versioni in inglese e uno staff dedicato alla spiegazione del gioco.

“Pax Viking” è un gioco di strategia storico di commercio e diplomazia del X secolo della Ion Games, casa editrice che si distingue tra i gamers per giochi di un certo spessore. Il gioco ripercorre le vicende di quei Vichinghi che viaggiarono verso est, verso le ricche rotte commerciali della Persia e intorno al Mar Nero. Durante il festival saranno organizzate sessioni di circa due ore.

“Knight Fall”, invece, è un gioco narrativo più leggero ma che darà filo da torcere a chi vorrà sedersi al tavolo. Ogni partita in fiera dura circa un’ora e mezza e sarà necessario una buona conoscenza dell’inglese per godere a pieno l’esperienza.

Per iscriversi alle sessioni, bisogna compilare il form.