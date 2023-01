Il robot domestico da compagnia Enabot EBO X è stato nominato vincitore dei premi per l'innovazione e presentato ufficialmente al CES 2023

LAS VEGAS, 5 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Enabot, azienda emergente nel settore della robotica domestica, ha annunciato oggi che il suo nuovo robot compagno di famiglia, EBO X, è stato nominato vincitore del CES 2023 Innovation Awards in entrambe le categorie di prodotti Smart Home e Robotica in data 4 gennaio . EBO X sarà presentato ufficialmente ed esporrà le sue innovazioni dal 5 all'8gennaio al CES 2023 di Las Vegas, Nevada.

Sistema agile di sicurezza domestica e di allarme sanitario

Concepito come un "custode intelligente", EBO X offre funzioni essenziali quando gli utenti sono lontani da casa, grazie alla navigazione automatica e alla tecnologia di intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. Tra queste funzioni, l'Allarme caduta anziani consente di capire se un anziano è caduto grazie all'algoritmo di ispezione dei gesti, mentre l'Allarme intrusione aree riservate consente agli utenti di contrassegnare i luoghi sulla mappa interna come aree riservate e invia avvisi quando qualcuno, ad esempio un bambino, entra in queste aree senza autorizzazione.

EBO X è inoltre dotato di sensori acustici affidabili in campo lontano con un array di quattro microfoni. Se un bambino piange o qualcuno in casa ha un'emergenza e chiede "AIUTO", EBO X lo rileva e attiva una chiamata all'utente tramite App.

EBO X è in grado di mappare la casa in modo rapido e preciso grazie alla tecnologia V-SLAM, rendendo così possibile una divisione e una gestione accurata delle diverse aree della casa.

Capacità di comunicazione remota flessibile

Grazie all'app EBO Home e alla telecamera stabilizzata 4K, EBO X consente a più membri della famiglia di accedere e chattare online contemporaneamente. Tutti hanno la possibilità di vedersi attraverso il visore di EBO X. Inoltre, gli utenti possono lasciare un messaggio digitando un messaggio di testo che sarà convertito in un messaggio vocale da EBO X.

Esperienza di intrattenimento domestico diversificata

Per essere un vero e proprio compagno interattivo, EBO X unisce i servizi integrati di Alexa, una qualità audio superiore e straordinari effetti luminosi per garantire il divertimento di tutta la famiglia.

EBO X si collega facilmente a qualsiasi servizio Alexa per il controllo dei dispositivi IOT. Quando si ascolta la musica in streaming, l'altoparlante dedicato con tecnologia Harman AudioEFX offre un'esperienza audio straordinaria. Inoltre, l'effetto dinamico dell'illuminazione cambia a seconda del ritmo della canzone e anche delle variazioni dell'ambiente.

Segui gli ultimi aggiornamenti sulla prossima campagna Kickstarter che verrà lanciata nel marzo 2023 per l'EBO X sul sito Web e su Facebook di Enabot.

EBO X sarà disponibile al prezzo di vendita al pubblico di 1099 euro nel secondo trimestre del 2023. Per scoprire Enabot EBO X in azione, visita il canale YouTube di Enabot.

Informazioni su Enabot

Enabot ritiene che le nostre vite possano essere migliorate dai robot domestici intelligenti. La nostra visione di un mondo dominato dalla tecnologia è positiva, con i robot che contribuiscono a risolvere i problemi quotidiani, consentendo alle persone di dedicare il proprio tempo a ciò che conta di più: esserci per le persone che amiamo. Connettendo le persone, creiamo affetti, compagnia e condivisione.

Scopri di più su Enabot qui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1974549/01.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1974550/05.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1974579/logo_Logo.jpg

