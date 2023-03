Il ruolo dei nonni nella pianificazione familiare

La solidarietà intergenerazionale e in particolare l'assistenza all'infanzia fornita dai nonni possono avere un impatto sulle intenzioni di fertilità dei genitori? Peter Eibich (Max Planck Institute for Demographic Research) e Thomas Siedler (Università di Potsdam) esaminano questa domanda esplorando i dati del German Socio-Economic Panel (SOEP) dal 1984 al 2017.

I loro risultati indicano che il 42% delle madri con figli di età compresa tra 0 e 13 anni beneficia dell'assistenza all'infanzia dei nonni, con una media di quasi 12 ore settimanali che i nonni trascorrono con i loro figli. Il pensionamento anticipato dei nonni gioca un ruolo significativo nella probabilità dei loro figli di avere un bambino, in particolare quando vivono nelle vicinanze e quando i nonni entrano in pensione anticipata.

A sua volta, un anno dopo che i nonni hanno ricevuto il pensionamento anticipato, la probabilità che i loro figli abbiano un secondo bambino aumenta del 17%. Le nonne si prendono cura dei nipoti per, in media, mezz'ora al giorno lavorativo. I nonni, d'altra parte, non passano necessariamente più tempo con i loro nipoti dopo il pensionamento, ma si assumono altri compiti, soprattutto nei fine settimana.

La decisione di avere figli e il pensionamento anticipato sono influenzati dal loro contesto. Poiché i programmi di pensionamento anticipato non sempre sono possibili, i nonni potrebbero non essere in grado di fornire sostegno: le attuali politiche per i sistemi pensionistici fiscalmente sostenibili possono essere sia un beneficio che uno svantaggio per le famiglie.

I benefici dei regimi di prepensionamento in termini di politiche familiari devono essere quindi attentamente soppesati rispetto alle loro conseguenze, in particolare per quanto riguarda le politiche sociali volte a fornire regimi pensionistici sostenibili per la vecchiaia.