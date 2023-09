Il sale. Sapore di sole e di mare

Sul piano strettamente medico, l’utilità e l’entità del suo consumo sono legate alla costituzione personale dei diversi individui in dipendenza di sue eventuali eccedenze o carenze, per quanto l’uso del sale debba comunque essere sempre opportunamente calibrato. Non a caso l’Organizzazione Mondiale della Sanità, con fermezza, ribadisce di non eccedere nel suo impiego alimentare per proteggere lo stato di salute dell’uomo.

Condimento onnipresente a tavola, il sale lo ritroviamo in tutte le pietanze e in moltissimi cibi, utilizzato non solo per conferire sapidità ai piatti, ma anche per favorire la conservazione degli alimenti che proprio dal sale risultano essere protetti rispetto a contaminazioni microbiche che ne procurerebbero altrimenti un rapido deterioramento.

In commercio, di sale esistono numerose varianti. Al di là del sale marino e del salgemma estratto dalle miniere, esiste il sale rosa dell'Himalaya, il sale blu di Persia, il sale rosso delle Hawaii, il sale nero di Cipro, varietà cangianti a seconda della presenza, nel sale, di preziose ‘impurità’ minerali che conferiscono al condimento, classicamente incolore, una particolarità cromatica associata ad una differente capacità di caratterizzare il sapore oltre che il colore delle diverse pietanze.

In Medicina Biologica il sale è considerato un coadiuvante dell’alimentazione ed è un valido rimedio per numerose carenze che possono portare a squilibri ormonali, circolatori o nervosi. D’altro canto è ben noto che lo iodio contenuto nel sale ‘vivo’, prodotto in modo naturale dal lavoro coniugato del sole, del vento e del mare, è un ingrediente naturale fondamentale per le funzioni metaboliche dell’organismo ed indispensabile a garantire il regolare funzionamento della tiroide.

