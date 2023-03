Il 'Sarto delle star' Luca Paolorossi torna a Sanremo dopo 7 anni dal successo con gli Stadio

E’ iniziato il conto alla rovescia per l'inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo che, quest’anno, si svolgerà dal 7 all’11 febbraio prossimi. Oltre alla importante kermesse canora sanremese arriva nella Città dei Fiori anche il Virgo Village Sanremo, il Villaggio Ufficiale della Musica, pensato e voluto dal Colosso Finanziario Svizzero Virgo Fund, con il patrocinio del Comune di Sanremo e della Regione Liguria, con il ritorno a Sanremo di Luca Paolorossi, il 'Sarto delle Star' che, esattamente sette anni fa, ha vestito gli Stadio, vincitori della 66esima edizione della kermesse con il brano “Un giorno mi dirai”.

L’Official Hospitality Music, aprirà al pubblico tutti i giorni, dalle ore 11:00 alle ore 20:30, e ospiterà numerose iniziative musicali e socio-culturali, nel corso dell’intera settimana. "Qui a Sanremo sembra ferragosto, è tutto in modalità spensierata e leggera. Questo formato del Festival da' da lavorare a tante persone. Abbiamo ideato un contenitore importante, ho creato un gemellaggio tra le Marche, la Riviera di Ponente e la Liguria, mi posso definire un po' il Sarto di Sanremo'", ha raccontato Luca Paolorossi all'Adnkronos. "Non sono più stato a Sanremo da 7 anni, ma posso dire che è ancora più emozionante di quella volta perché sono stati creati tanti appuntamenti durante tutte le giornate del Festival. Al di fuori della kermesse canora, molto mediatica, ci sono contenitori enormi dove ruota il mondo dei vip. Sanremo per una settimana diventa il centro del mondo".

"Sanremo è un elemento importante, come la 'Dolce Vita' per il rilancio del made in Italy nel mondo. Pensate che gli sposi aspettano di vedere Sanremo e in base alla tipologia di outfit degli artisti scelgono l'abito per il loro matrimonio. Sanremo è ancora più del Pitti, che è solo per addetti ai lavori, qui è per la comunità", ha aggiunto Luca Paolorossi che durante la settimana del Festival di Sanremo, presenterà la nuova collezione 'Paolorossi Please: t-shirt e felpe top luxury realizzate su misura e da abbinare agli abiti di sartoria fatti a mano per un nuovo concetto di comodità che riporta agli anni ‘80 e alla meravigliosa serie televisiva Miami Vice. "Presenterò questa nuova collezione di t-shirt e felpe con le iniziali personalizzate, è la prima volta che si fa su questo tipo di abbigliamento. Inoltre sarò al fianco del direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, con uno spazio all’interno del settimanale dove commenterò gli outfit degli artisti in gara", ha aggiunto il sarto delle star, ultimo discendente di una famiglia di sarti che da più di 100 anni realizza abiti su misura.

Luca Paolorossi proporrà anche una galleria fotografica con gli scatti più entusiasmanti dell’incontro con il grande Gaetano Curreri, leader degli Stadio, e tutto il suo gruppo; istantanee che ritraggono la presa misure, l’imbastitura degli abiti e le prove ma anche fotografie emozionanti di Filottrano, nelle Marche, territorio di cui il Sarto delle Star è nativo, borgo nel quale il Fondo Virgo ha investito con l’acquisizione di storici palazzi nobili. Infine, martedì 7 febbraio, nella splendida cornice di Villa Ormond, in Corso Felice Cavallotti, a pochi passi dal Teatro Ariston, Luca Paolorossi e Vittorio Sgarbi saranno protagonisti di un confronto imperdibile, un faccia a faccia ribattezzato 'Filo Nascosto' attraverso cui i due protagonisti tratteranno il legame tra arte ed eleganza, tra saper fare e saper mostrare. Durante tutta la settimana del Festival, Luca Paolorossi sarà anche l’Irriverente, in ruolo perfetto che si presta bene alla figura dello stesso il quale, posizionato sul terrazzo di fronte al teatro Ariston, commenterà all’ingresso degli ospiti a teatro e racconterà lo struscio di corso Italia.