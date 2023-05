Il segreto dei nomadi tibetani

Celebre per le sue bellezze naturali, l'altopiano tibetano è una delle aree più inospitali della Terra. L’altitudine media di oltre 4500 metri, la scarsità di risorse e di terreni coltivabili, rende le condizioni di vita davvero proibitive. Ciononostante, fin dal 1500 a.C., alcune popolazioni nomadi hanno abitato la zona con risultati più che soddisfacenti. Ma qual era il loro segreto? Il calcio contenuto in latte e latticini, che avrebbe reso più efficiente il loro organismo. È quanto afferma un team di ricerca del Max Planck Institute of Geoanthropology, in Germania.