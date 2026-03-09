circle x black
Cerca nel sito
 

Il Senato approva in via definitiva la Legge annuale sulle PMI

09 marzo 2026 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è concluso il percorso parlamentare della Legge annuale sulle piccole e medie imprese con l’approvazione definitiva da parte dell’Aula del Senato, che ha confermato il testo già esaminato e modificato nelle precedenti letture da Senato e Camera. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche pubbliche finalizzate al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale e introduce un insieme articolato di interventi rivolti a diversi settori e ambiti operativi delle PMI.

Tra gli obiettivi principali figurano il miglioramento dell’accesso al credito, la semplificazione di procedure amministrative e il sostegno ai processi di aggregazione tra imprese, considerati strumenti essenziali per aumentare la capacità innovativa e la resilienza delle aziende di dimensioni medio-piccole. Particolare rilievo assume la riforma della disciplina dell’artigianato, attesa da diversi anni: la normativa vigente, risalente al 1985, viene aggiornata per allinearla alle trasformazioni del mercato e all’evoluzione tecnologica, nonché per ridefinire e valorizzare il ruolo dell’imprenditore artigiano all’interno dell’economia contemporanea. Il testo prevede inoltre specifiche misure destinate al settore della moda, con l’introduzione di mini-contratti di sviluppo sostenuti da finanziamenti mirati alle imprese con una forza lavoro fino a 50 dipendenti. L’obiettivo è offrire uno strumento più accessibile e adeguato alle esigenze strutturali delle realtà produttive di piccola e media dimensione che operano in un comparto caratterizzato da forte competitività e rapidi cicli di innovazione. Un ulteriore ambito di intervento riguarda il settore turistico e quello della ristorazione, per i quali viene introdotta una nuova disciplina sulle recensioni online. La misura è volta a contrastare il fenomeno delle recensioni false o manipolate, con l’intento di garantire maggiore trasparenza, tutelare i consumatori e promuovere una concorrenza fondata su criteri più corretti e verificabili. Nel complesso, il provvedimento intende fornire un quadro normativo aggiornato e più funzionale alle esigenze delle piccole e medie imprese, riconoscendone il ruolo centrale nel tessuto economico nazionale e puntando a migliorarne le condizioni operative in un contesto competitivo in continua evoluzione.

La scheda del provvedimento

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Legge annuale sulle PMI Senato piccole e medie imprese politiche pubbliche competitività del sistema produttivo nazionale accesso al credito
Vedi anche
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza