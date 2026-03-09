Il Senato approva in via definitiva la Legge annuale sulle PMI

Si è concluso il percorso parlamentare della Legge annuale sulle piccole e medie imprese con l’approvazione definitiva da parte dell’Aula del Senato, che ha confermato il testo già esaminato e modificato nelle precedenti letture da Senato e Camera. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche pubbliche finalizzate al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale e introduce un insieme articolato di interventi rivolti a diversi settori e ambiti operativi delle PMI.

Tra gli obiettivi principali figurano il miglioramento dell’accesso al credito, la semplificazione di procedure amministrative e il sostegno ai processi di aggregazione tra imprese, considerati strumenti essenziali per aumentare la capacità innovativa e la resilienza delle aziende di dimensioni medio-piccole. Particolare rilievo assume la riforma della disciplina dell’artigianato, attesa da diversi anni: la normativa vigente, risalente al 1985, viene aggiornata per allinearla alle trasformazioni del mercato e all’evoluzione tecnologica, nonché per ridefinire e valorizzare il ruolo dell’imprenditore artigiano all’interno dell’economia contemporanea. Il testo prevede inoltre specifiche misure destinate al settore della moda, con l’introduzione di mini-contratti di sviluppo sostenuti da finanziamenti mirati alle imprese con una forza lavoro fino a 50 dipendenti. L’obiettivo è offrire uno strumento più accessibile e adeguato alle esigenze strutturali delle realtà produttive di piccola e media dimensione che operano in un comparto caratterizzato da forte competitività e rapidi cicli di innovazione. Un ulteriore ambito di intervento riguarda il settore turistico e quello della ristorazione, per i quali viene introdotta una nuova disciplina sulle recensioni online. La misura è volta a contrastare il fenomeno delle recensioni false o manipolate, con l’intento di garantire maggiore trasparenza, tutelare i consumatori e promuovere una concorrenza fondata su criteri più corretti e verificabili. Nel complesso, il provvedimento intende fornire un quadro normativo aggiornato e più funzionale alle esigenze delle piccole e medie imprese, riconoscendone il ruolo centrale nel tessuto economico nazionale e puntando a migliorarne le condizioni operative in un contesto competitivo in continua evoluzione.

