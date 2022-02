Il servizio Managed Detection and Response di Kaspersky ottiene il punteggio più alto su Gartner Peer InsightsTM

Milano, 16 febbraio 2022. Il servizio Managed Detection and Response (MDR) di Kaspersky ha ottenuto da parte dei clienti il punteggio più alto su Gartner Peer Insights. Dall’8 febbraio 2022, l’azienda ha ricevuto una valutazione complessiva di 5 su 5, basata su 33 recensioni verificate e il 100% dei clienti disposto a raccomandare il servizio.

Fino all’8 febbraio 2022, 33 clienti del settore hanno dato il proprio contributo fornendo la valutazione complessiva di 5 stelle alla soluzione Managed Detection and Response di Kaspersky sulla piattaforma Gartner Peer Insight. I revisori sono rappresentanti di vari settori tra cui governo, servizi, finanza, produzione e salute di tutto il mondo: dall’Europa al Medio Oriente, dall’Africa al Nord America.

I clienti hanno individuato tra i vantaggi principali del servizio Managed Detection and Response l’outsourcing del rilevamento delle minacce, la protezione continua 24/7, un livello di competenza elevato in termini di protezione dalle minacce, affidabilità e facilità d’uso. Il servizio combina tecnologie di rilevamento, tra cui un motore di rilevamento basato sul machine learning, con una solida esperienza in threat hunting e incident response delle unità professionali di Kaspersky. Tutto questo garantisce ai clienti una protezione massima anche da quelle minacce che eludono il rilevamento imitando, ad esempio, programmi legittimi.

Di seguito alcuni commenti che accompagnano le recensioni:

“Il supporto ricevuto da Kaspersky è stato eccezionale. Sono sempre disponibili ad aiutare, guidare e assistere, dove possibile. Ci affidiamo a Kaspersky da un paio d’anni ormai e il servizio si è confermato ripetutamente all’altezza”, - un professionista della sicurezza e della gestione dei rischi nel settore sanitario.

“Abbiamo implementato il servizio MDR di Kaspersky per aggiungere un ulteriore strato di sicurezza all’interno della nostra azienda e per poter contare su un aiuto professionale in caso di attacchi informatici. Fino ad ora abbiamo registrato solo alcuni “attacchi” minori che non hanno richiesto particolari risposte (allegati email dannosi). Tuttavia, quando uno dei nostri dispositivi sembrava realmente infettato, siamo stati contattati da una persona che ci ha fornito assistenza e ci ha indicato gli step da seguire per contrastare adeguatamente l’attacco. Nel caso di un attacco vero e proprio, l’assistenza di un professionista esperto è preziosissima e necessaria per minimizzare i danni”, - un system integrator nell’industria manifatturiera.

“Questo servizio ci permette di bilanciare il carico tra i responsabili interni della sicurezza informatica e Kaspersky. Così facendo possiamo dedicare le nostre competenze alle questioni più importanti che riguardano l’azienda”, - un professionista della sicurezza e della gestione dei rischi nel settore governativo

“Siamo riconoscenti ai nostri clienti per le loro valutazioni positive al servizio Managed Detection and Response di Kaspersky e continueremo a lavorare per rilevare altre minacce alla cybersicurezza. Lavoreremo per guadagnarci la loro fiducia e per proteggere le loro aziende dai rischi informatici, consentendo loro di concentrarsi sulla crescita delle loro aziende”, ha dichiarato Sergey Martsynkyan, VP, Corporate Product Marketing di Kaspersky.

Tutte le recensioni relative al servizio Managed Detection and Response sono disponibili qui. È possibile avere maggiori informazioni sul servizio Managed Detection and Response sul sito web di Kaspersky.

Disclaimer di Gartner

Gartner Peer Insight è una piattaforma che raccoglie le opinioni dei singoli utenti finali basate sulle loro esperienze con i fornitori elencati. Il contenuto della piattaforma non deve essere interpretato come una dichiarazione di fatto, né rappresenta il punto di vista di Gartner o dei suoi affiliati.

GARTNER e Gartner Peer Insights™ sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, vengono qui utilizzati con il loro permesso. Tutti i diritti sono riservati.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

Noesis

kaspersky@noesis.net