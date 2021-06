Il sesso dei pulcini si riconosce In Ovo

Sia le uova che la carne di pollo si trovano nei ricettari di quasi tutte le culture, con oltre 90 milioni di tonnellate di carne di pollo e oltre 70 milioni di tonnellate di uova prodotte ogni anno a livello globale. In Italia, secondo i dati Ismea il consumo di uova nel 2020 è aumentato di quasi il 14% in valore toccando anche le 219 uova pro-capite. Dagli anni Cinquanta la popolazione mondiale è triplicata e le esigenze nutrizionali sono cambiate virando verso una dieta più ricca di proteine. La richiesta di uova e di pollame comporta questioni da risolvere, connesse agli allevamenti e alla pratiche di lavorazione. Senza dimenticare le questioni etiche: fino a poco tempo fa, era impossibile conoscere il sesso di una gallina all'interno di un uovo. Bisognava aspettare che le uova si schiudessero e figure professionali specifiche, i sessatori di pulcini, separavano a mano i maschi dalle femmine. Ancora oggi circa sei miliardi di pulcini maschi appena nati vengono uccisi in tutto il mondo ogni anno, secondo la Foundation for Food & Agriculture Research finanziata dal governo degli Stati Uniti. I pulcini maschi sono inutili per gli incubatoi perché non depongono le uova e non aumentano di peso velocemente come il tipo di polli allevati per la macellazione.

Una FinTech olandese, In Ovo, ha inventato una macchina inserisce aghi in file di uova di gallina che scorrono lungo un nastro trasportatore, prelevando una piccola goccia di liquido da ogni uovo prima di chiudere i fori nei gusci con colla biodegradabile. Il fluido viene subito analizzato per rivelare il sesso dall'uovo avviando le femmine all'incubatrice. “In Ovo ha identificato un nuovo biomarcatore per il genere insieme all'Università di Leiden. Insieme alla società di ingegneria Demcon, è stato sviluppato un metodo di campionamento preciso e automatizzato per piccole quantità di fluido dall'uovo. Inoltre, In Ovo è il primo ad applicare lo spettrometro di massa più veloce al mondo, Sciex Echo® MS, all'esterno di un laboratorio. Questa combinazione di ingegneria all'avanguardia e biochimica high-tech si traduce in una soluzione in linea completamente automatizzata, in grado di tipizzare le uova di genere al giorno 9 dello sviluppo, una soluzione integrabile perfettamente negli incubatoi esistenti”.

In sostanza, In Ovo ha sviluppato una macchina di screening ad alto rendimento, chiamata Ella, che tipizza l'uovo invece del pulcino. “Ciò offre agli incubatoi la possibilità di far schiudere solo le femmine, il che è meglio per il benessere e la sostenibilità degli animali. Ella è il risultato di diverse scoperte tecnologiche. Può vagliare sia le uova bianche che marroni, in una fase precoce, con elevata precisione e con un'elevata produttività”. Inoltre, dopo la schiusa “Il sistema di alimentazione SmartStart ™ fornisce ai pulcini di un giorno le sostanze nutritive necessarie e livelli d'acqua sufficienti. Il cuore della soluzione è un gel che trattiene l'umidità che viene miscelato con un mangime che fornisce la giusta quantità di acqua agli animali appena nati”. L'uccisione di pulcini maschi rappresenta un problema etico per la società, sentito dai consumatori, dai responsabili politici, dalle ONG, dai rivenditori e dall'industria: “Per accelerare l'adozione di questa importante tecnologia, gli azionisti esistenti VisVires New Protein ed Evonik Venture Capital hanno finanziato un altro round di diversi milioni di euro”. I primi 150.000 pulcini schiusi con questa tecnologia “sono solo l'inizio, gli incubatoi che utilizzano l'attuale sistema Ella possono far schiudere un milione di galline all'anno. Poiché si prevede un'elevata domanda nei prossimi anni, In Ovo migliora continuamente la sua tecnologia in termini di velocità, precisione e giorni di test. Tra pochi mesi, una nuova macchina Ella sarà in grado di consentire la schiusa di cinque milioni di galline all'anno e In Ovo inizierà a implementare la sua tecnologia al di fuori dei Paesi Bassi”.