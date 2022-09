Il settore delle telecomunicazioni accelera in digitalizzazione e nuove tecnologie

Il settore delle telecomunicazioni è uno dei più direttamente coinvolti nella transizione digitale in atto. Negli ultimi anni un'importante accelerazione nella direzione della digitalizzzione e delle nuove tecnologie è stata impressa al settore dalla pandemia di Covid-19, che ha dimostrato quanto sia fondamentale per il Paese e per le aziende poter disporre di un sistema di telecomunicazioni efficiente e capillare basato su tecnologie digitali veloci, stabili e sicure. Basti pensare che nel periodo di lockdown dovuto alla pandemia il traffico internet ha raggiunto picchi elevatissimi. Stessa cosa per l'accesso alle piattaforme on demand che nel mese di marzo 2020 hanno toccato la quota massima di 18,7 milioni di utenti unici. Dunque, le aziende telcom hanno dovuto investire nella rete e nei servizi potenziando le tecnologie in uso, sviluppando nuove tecnologie come la banda ultralarga e la rete 5G. In definitiva, il settore delle telecomunicazioni ha un valore complessivo di grande portata non solo in termini di ricavi e occupati, ma anche come volano per lo sviluppo economico e la competitività del Paese. Ma in concreto, quanto vale il mercato delle telecomunicazioni in Italia? Quali sono i principali players? In che modo gli italiani si connettono? Come sono cresciuti i servizi digitali? A che punto siamo con l'innovazione tecnologica?

Adnkronos e Datafactor di Expleo forniscono una panoramica sul settore delle telecomunicazioni a partire dall'analisi dei dati forniti da diverse fonti:

AGCOM, l'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, un'autorità amministrativa indipendente che ha il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori del settore e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti.

Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano, che ha l'obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di innovazione digitale.

Opensignal, una società di analisi indipendente specializzata nel quantificare l'esperienza della rete mobile.